К проекту «Зима в Москве» присоединились франчайзинговые сети

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Компании проводят на своих площадках свыше полутра тысяч мероприятий.

К Зиме в Москве присоединились франчайзинговые сети

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более 50 сетевых и франчайзинговых компаний стали партнерами масштабного городского проекта «Зима в Москве». Об этом сообщает портал mos.ru.

Как отмечают организаторы, участие для бизнеса является мощным маркетинговым инструментом, который позволяет привлечь новую аудиторию и укрепить позиции бренда.

На своих площадках партнеры подготовили свыше 1,6 тысячи мероприятий для москвичей и гостей столицы. Большинство компаний участвуют в проекте уже не первый год. Присоединиться к нему можно через специальный раздел «Время возможностей для бизнеса» на портале, выбрав опцию «На своей территории».

Предприниматели могут не только проводить мероприятия, но и продавать свою продукцию на центральных площадках, организовывать дегустации, тематические акции или создать собственную брендированную зону. Город, в свою очередь, предоставляет масштабную информационную поддержку партнерам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер МАХ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
В Roblox заявили о готовности действовать по законам РФ
16:12
Почти 120 выходных: как будут работать и отдыхать россияне в 2026 году
15:56
Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной из квартиры
15:50
Льготы, ИИ, электронные жетоны и дроны: планы по модернизации ВС РФ в 2026 году
15:50
Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве
15:42
Задержан вербовщик россиян для работы в скам-центрах в Мьянме

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны РФ
Верховный суд учтет дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026