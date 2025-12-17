Глава МИД РФ Захарова сравнила Орбана и Фицо с вещей Кассандрой

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, подобно вещей Кассандре из мифов Древней Греции, способны предвидеть крах Евросоюза в случае изъятия Брюсселем замороженных российских активов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Глава дипведомства подчеркнула, что именно этим Орбан и Фицо отличаются от главы польского МИД Радослава Сикорского. Диппредставитель Варшавы, тем временем, продолжает призывы к передаче российских финансов Киеву, не думая о последствиях, которыми, продолжая метафору из мифологии, станет неизбежное «падение Трои».

Захарова отозвалась и о политике ЕК Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас. Они продолжают подрывать коренные интересы стран еврозоны вместо того, чтобы вести Европу к процветанию и стабильности.

