«Предсказывают падение Трои»: Захарова сравнила Орбана и Фицо с вещей Кассандрой

|
Сергей Добровинский
Премьер-министры Венгрии и Словакии пытаются предупредить Европу о последствиях передачи российских активов Киеву.

Почему Захарова сравнила Орбана и Фицо с вещей Кассандрой

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, подобно вещей Кассандре из мифов Древней Греции, способны предвидеть крах Евросоюза в случае изъятия Брюсселем замороженных российских активов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Глава дипведомства подчеркнула, что именно этим Орбан и Фицо отличаются от главы польского МИД Радослава Сикорского. Диппредставитель Варшавы, тем временем, продолжает призывы к передаче российских финансов Киеву, не думая о последствиях, которыми, продолжая метафору из мифологии, станет неизбежное «падение Трои».

Захарова отозвалась и о политике ЕК Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас. Они продолжают подрывать коренные интересы стран еврозоны вместо того, чтобы вести Европу к процветанию и стабильности.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава киевского режима Зеленский пытается и дальше выпрашивать у европейских партнеров военную поддержку и передачу замороженных российских активов.

