ЕС может украсть российские активы без согласия Бельгии

Сергей Добровинский
В Латвии считают, что решение можно принять квалифицированным большинством.

Помешает ли Бельгия Евросоюзу украсть российские активы

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Решение об использовании замороженных российских активов может быть принято в обход мнения Бельгии. Об этом пишет издание Politico.

Авторы публикации подчеркивают, что лидеры стран Евросоюза все еще не достигли взаимопонимания по использования российских финансов. Согласовать детали по этому вопросу они планируют на саммите 18 и 19 декабря.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что если Бельгия откажется участвовать в сделке, голосования квалифицированным большинством может быть достаточно.

По информации Службы внешней разведки РФ, Великобритания планирует использовать недоработки в европейском законодательстве, чтобы провести хищение российских активов. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европа сможет финансово помочь Киеву только за счет конфискованных финансов Москвы.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о заморозке активов РФ до конца конфликта. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Европа «может и хочет» использовать заблокированные российские финансы как самый мощный из имеющихся у нее инструментов по поддержке Киева.

