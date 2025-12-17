«Этого не купишь за деньги»: Путин назвал основу всех побед российских военных

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Взаимная поддержка внутри армии показывает и общее отношение граждан государства к своим Вооруженным силам.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Путин: основа побед РФ заключается в особом отношении народа к армии и к родине

Ключевым фактором побед России является особое отношение общества к армии и чувство ответственности военнослужащих друг перед другом, а также перед Родиной. Об этом заявил президент России РФ Владимир Путин во время церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героя России в Министерстве обороны.

По словам главы государства, в личных беседах с ним военнослужащие, как правило, говорят не о собственных заслугах, а просят отметить своих боевых товарищей. Путин подчеркнул, что такое отношение невозможно измерить материальными ценностями.

Президент отметил, что взаимная поддержка внутри армии показывает общее отношение российского народа к своим Вооруженным силам и стране. Именно это, по его словам, формирует прочную основу и фундамент всех побед России.

«Этого не купишь за деньги. Такое отношение и в нашем народе к армии, и военнослужащих между собой. Это проекция на отношения к Родине. Это дорогого стоит. В этом и заключается основа и фундамент всех наших побед», — сказал российский лидер.

Награды от президента получили военные, которые принимали участие в операции по освобождению Северска.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин оценил работу командиров после освобождения Северска.

