«Сказал и сделал»: Путин оценил работу командиров после освобождения Северска

На передовой Вооруженные силы Украины (ВСУ) один за другим сдают населенные пункты. Сегодня стало известно об освобождении сразу двух — села Лиман, а также очередного крупного города Северска.

«У нас скоро Новый год, и вся страна готовится к этому Новому году. Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины, кто-то варит сталь и готовит ее для того, чтобы работала оборонная промышленность, а кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине. Свои подарки России», — заявил президент России Владимир Путин.

На совещании с военными Верховный Главнокомандующий отметил высокие темпы продвижения российских войск и полную стратегическую инициативу. О важных событиях на передовой — корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Это совещание в необычном формате показывает, насколько Владимир Путин вовлечен в ход СВО. Глава Генштаба, командующие группировками — все на своих рабочих местах, а в кабинете у президента — командир 123-й отдельной бригады Южной группировки войск Денис Пирогов.

«Он поработает вместе с нами отсюда, вместе со мной, из Кремля, из рабочего кабинета президента России», — сказал Владимир Путин.

Главная новость — освобождение Северска. Это был крупный опорный пункт ВСУ на севере Донецкой Народной Республики.

«Успешному освобождению Северска способствовало детальное спланированное комплексное огневое поражение противника. Значительный вклад в него внесли ракетные войска и артиллерия, авиация и подразделения беспилотных систем», — доложил командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев.

«Сергей Викторович, я что хотел сказать, мы с вами встречались 20 ноября на одном из командных пунктов группировки „Запад“, тогда работали. И вы мне тогда сказали, что Северск будет в наших руках, и это произойдет не позднее 15 декабря. Вы знаете, я вспоминаю свою поездку в Дагестан. Это было уже достаточно давно, после завершения одной из таких заметных на тот период времени и важных для нас и сегодня антитеррористической операции. И вот одна женщина, которая там тоже стояла рядышком, горянка, такая красивая женщина, молодая, подошла ко мне, взяла за руку и говорит: „Сказал и сделал. Мужчина“. Вот я хочу сейчас эти слова вернуть вам и всем вашим командирам, бойцам — сказал и сделал. Мужчина», — заявил Путин.

Северск не штурмовали «в лоб». Его сначала охватили по флангам, перерезали логистику, и только потом стали аккуратно продвигаться вперед.

«С выходом передовых подразделений бригад на южную и северную окраины Северска осуществлен последовательный штурм квартала города. Противник начал беспорядочный отход. В результате проведенной операции Северск полностью взят под наш контроль», — доложил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков.

«Спасибо большое. Мы понимаем, что, создав этот укрепрайон в районе Северска и в самом городе, противник рассчитывал на то, что мы там увязнем в штурме этого города, и тем самым он сможет сдержать наше наступление. У противника ничего не получилось. Денис Сергеевич, я бы и вас тоже попросил прокомментировать те события, которые произошли и в которых вы принимали непосредственное участие», — подчеркнул Путин.

«Товарищ Верховный Главнокомандующий, наиболее сложным этапом во взятии населенного пункта Северск явилось овладение тактическим рубежом обороны на подступах к Северску. Противник контролировал наши подразделения с восточной стороны, мы осуществили свой заход с юга, скрытно забазировав штурмовые группы. С началом штурмовых действий и до того момента, как противник понял, что мы находимся в населенном пункте, у нас было достаточно сил для овладения населенным пунктом», — отметил Пирогов.

«Молодцы. Поздравляю вас», — заявил президент.

Поблагодарив командиров, Владимир Путин связался с их подчиненными. Непосредственно со штурмовиками, которые освободили Северск.

«Верховный Главнокомандующий, докладывает командир штурмовой роты 3-го мотострелкового батальона лейтенант Очиргоряев. Нахожусь в здании пожарного депо. Рядом доломитный комбинат, железнодорожная станция и Парк Победы. В ходе освобождения населенного пункта Северск», — доложил командир штурмовой роты Наран Очиргоряев.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мотострелковые подразделения, которые показывают себя с самой лучшей стороны, безусловно, являются основой мощи наших Вооруженных сил», — подчеркнул Путин.

Между тем штурмовая группа Нарана все же справилась с помехами и вышла на связь еще раз, чтобы услышать слова благодарности лично от президента.

«Наран Алексеевич, поздравляю вас, всех ваших бойцов и тех, кто рядом с вами стоит, штурмовиков, и всех других ваших подчиненных с победой. Вы находитесь рядом с Парком Победы. Я поздравляю вас с вашей победой. У вас все получается и будет получаться. Благодарю вас за службу и прошу поменять точку вашего сейчас нахождения на связи с нами. Вам всего самого доброго. Обнимаю вас крепко, удачи», — поблагодарил российский лидер бойцов.

И вот это напутствие: срочно меняйте точку. Оно тоже выдает человека, который очень глубоко в теме.