Осложнения выше: стоматолог назвал группы людей с риском отторжения имплантов

Стоматолог Поляков: у пациента с диабетом зубной имплант приживается сложнее

Современная стоматологическая имплантация в большинстве случаев проходит успешно, однако существует несколько категорий пациентов, у которых риск осложнений заметно выше. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказал кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург Кирилл Поляков.

По его словам, имплантацию сейчас воспринимают как быстрый и почти гарантированный способ восстановить утраченный зуб, и статистика действительно подтверждает высокий процент приживаемости. Тем не менее проблемы, если и возникают, то чаще связаны не с качеством имплантов, а с состоянием организма или поведением самого пациента.

Врач выделил три основные группы риска с указанной проблемой.

К первой специалист отнес людей с выраженным остеопорозом. Как пояснил хирург, костная ткань служит опорой для импланта, и при ее недостаточной плотности конструкция может плохо фиксироваться.

«Врачи умеют обходить эту проблему с помощью костной пластики и специальных хирургических приемов, но риск все равно выше, чем у других пациентов», — сказал он.

Вторую группу составляют пациенты, нарушающие врачебные рекомендации в послеоперационный период. Такие недобросовестные лечащиеся курят после операции, пропускают прием назначенных препаратов и пренебрегают гигиеной полости рта. Как подчеркнул Поляков, именно этап восстановления во многом определяет итоговый результат, а игнорирование советов специалиста может привести к быстрому развитию воспаления даже после технически безупречной операции.

Третьей группой риска врач назвал людей с неконтролируемым сахарным диабетом. При повышенном уровне глюкозы ухудшается кровоснабжение тканей и замедляются процессы заживления, что увеличивает вероятность воспалительных осложнений. При этом Поляков отметил, что сам по себе диабет не является противопоказанием: при стабильных показателях имплантация проходит не менее успешно, чем у остальных пациентов.

Отдельно специалист опроверг распространенное мнение о том, что возраст мешает приживлению имплантов.

«Сегодня имплантацию успешно проводят даже в 75-80 лет, ведь все решает состояние здоровья, а не цифра в паспорте», — пояснил он.

В то же время Поляков подчеркнул, что даже пациенты из групп повышенного риска могут рассчитывать на благоприятный исход при условии грамотной подготовки и строгого соблюдения рекомендаций врача. Современная стоматология, по его словам, давно научилась работать со сложными случаями, и ключевую роль в успехе лечения играет грамотное сотрудничество пациента со специалистом.

Ранее 5-tv.ru писал, как избежать испорченности зубов и десен при длительном стрессе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.