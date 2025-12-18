Осложнения выше: стоматолог назвал группы людей с риском отторжения имплантов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 45 0

Проблемы часто возникают из-за побочных болезней или неверного поведения пациентов.

У каких людей высокие риски отторжения имплантов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог Поляков: у пациента с диабетом зубной имплант приживается сложнее

Современная стоматологическая имплантация в большинстве случаев проходит успешно, однако существует несколько категорий пациентов, у которых риск осложнений заметно выше. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказал кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург Кирилл Поляков.

По его словам, имплантацию сейчас воспринимают как быстрый и почти гарантированный способ восстановить утраченный зуб, и статистика действительно подтверждает высокий процент приживаемости. Тем не менее проблемы, если и возникают, то чаще связаны не с качеством имплантов, а с состоянием организма или поведением самого пациента.

Врач выделил три основные группы риска с указанной проблемой.

К первой специалист отнес людей с выраженным остеопорозом. Как пояснил хирург, костная ткань служит опорой для импланта, и при ее недостаточной плотности конструкция может плохо фиксироваться.

«Врачи умеют обходить эту проблему с помощью костной пластики и специальных хирургических приемов, но риск все равно выше, чем у других пациентов», — сказал он.

Вторую группу составляют пациенты, нарушающие врачебные рекомендации в послеоперационный период. Такие недобросовестные лечащиеся курят после операции, пропускают прием назначенных препаратов и пренебрегают гигиеной полости рта. Как подчеркнул Поляков, именно этап восстановления во многом определяет итоговый результат, а игнорирование советов специалиста может привести к быстрому развитию воспаления даже после технически безупречной операции.

Третьей группой риска врач назвал людей с неконтролируемым сахарным диабетом. При повышенном уровне глюкозы ухудшается кровоснабжение тканей и замедляются процессы заживления, что увеличивает вероятность воспалительных осложнений. При этом Поляков отметил, что сам по себе диабет не является противопоказанием: при стабильных показателях имплантация проходит не менее успешно, чем у остальных пациентов.

Отдельно специалист опроверг распространенное мнение о том, что возраст мешает приживлению имплантов.

«Сегодня имплантацию успешно проводят даже в 75-80 лет, ведь все решает состояние здоровья, а не цифра в паспорте», — пояснил он.

В то же время Поляков подчеркнул, что даже пациенты из групп повышенного риска могут рассчитывать на благоприятный исход при условии грамотной подготовки и строгого соблюдения рекомендаций врача. Современная стоматология, по его словам, давно научилась работать со сложными случаями, и ключевую роль в успехе лечения играет грамотное сотрудничество пациента со специалистом.

Ранее 5-tv.ru писал, как избежать испорченности зубов и десен при длительном стрессе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.38
0.95 94.15
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:24
Верховный суд ограничил права водителей без большого пальца
4:05
ЕС раскололся на два лагеря из-за споров о конфискации активов России
3:46
Конгресс США отклонил резолюцию против боевых действий на территории Венесуэлы
3:27
Запасаемся гречкой? Аналитики предсказали временное падение цены на нефть
3:08
Осложнения выше: стоматолог назвал группы людей с риском отторжения имплантов
2:49
При атаке дронов ВСУ в порту Ростова-на-Дону получило повреждения судно

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Долина отказалась предоставить справку из психдиспансера на суде
Зима без хандры: десять научных способов не просто пережить, а полюбить холод
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026