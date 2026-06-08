«Все больше сближается с Европой»: фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 59 0

При этом партия премьер-министра Армении не преодолела порог в 50%.

Урсула фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой на парламентских выборах

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

«Поздравляем вас с победой на выборах! Дух Бархатной революции, которую вы возглавили в 2018 году, жив и здравствует. Мы высоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая все больше сближается с Европой», — говорится в сообщении главы ЕК.

Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что Ереван всегда может рассчитывать на поддержку Евросоюза.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. В них приняли участие 16 политических партий. По данным Центральной избирательной комиссии, «Гражданский договор» получил 49,81% голосов.

Пашинян уже после подсчета 10% бюллетеней объявил о своей победе, а также о том, что его партия единолично сформирует кабинет министров. Однако для этого «Договору» нужно было преодолеть порог в 50% голосов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на голосовании в Армении фиксировали многочисленные нарушения. Есть подозрения, что Пашиняну помогали французские спецслужбы. Несмотря на репрессии против оппозиции, голос разума в Армении прозвучал громко – оппозиционные силы набрали почти 40% голосов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
Дом Андрея Макаревича* в Израиле поврежден обломками иранской ракеты
14:22
Art Pictures Distribution назвал лидеров зарубежного проката по сборам
14:20
Путин встретился с главой ОСК Андреем Пучковым
13:59
Ходорковскому* заочно вынесли приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ 
13:46
Пассажиров атакованного ВСУ поезда в Крыму доставили в Симферополь
13:39
Песков заявил о многочисленных нарушениях на выборах в Армении

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
«Ужасное предательство»: Боня рассказала об аборте в 18 лет
«Дискотека Авария» устроила вакханалию на концерте в Иркутске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео