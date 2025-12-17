Мадуро предупредил ООН об угрозе суверенитету Венесуэлы

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 19 0

Он раскритиковал громкие высказывания американского лидера о «принадлежности» венесуэльских ресурсов.

Угроза суверенитета Венесуэлы из-за заявлений Трампа

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил ООН об угрозе суверенитету страны из-за заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщило издание El Universo.

В ходе разговора южноамериканский лидер осудил «эскалацию угроз» Вашингтона и раскритиковал громкие высказывания Трампа о «принадлежности» венесуэльских ресурсов. Он назвал их «опасными и нарушающими международное право».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, американский журналист Такер Карлсон предупредил о вероятном объявлении войны со стороны США Венесуэле. По данным источника, это может произойти в процессе запланированного обращения Дональда Трампа к нации. Оно ожидается 17 декабря в 21:00 (18 декабря в 05:00 по московскому времени).

Стоит отметить, что президент Николас Мадуро, преемник Уго Чавеса, продолжает линию предшественника, обвиняя США во вмешательстве во внутренние дела страны. 

Вашингтон неоднократно критиковал правительство Мадуро за нарушение прав человека и демократических норм. США ввели ряд экономических санкций против Венесуэлы, включая запрет на покупку венесуэльской нефти и заморозку активов государственных компаний, что ухудшило экономическое положение Венесуэлы, вызвав дефицит многих товаров и гиперинфляцию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.38
0.95 94.15
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
Шесть тревожных признаков в среднем возрасте могут предсказать деменцию
23:39
Не только в Новый год: как много майонеза едят россияне
23:20
Нет, не Турция: какие страны будут популярны среди россиян в 2026 году
23:14
Мадуро предупредил ООН об угрозе суверенитету Венесуэлы
23:10
Италия не будет направлять на Украину войска в составе международных сил
23:07
Долина отказалась предоставить справку из психдиспансера на суде

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве
Роман под камерами и смерть в тишине: трагедия Яниса Тиммы
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026