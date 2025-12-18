Фон дер Ляйен призвала ЕС срочно решить вопрос о финансировании Украины

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что вопрос о деньгах для Киева остается в приоритете

Саммит ЕС не завершится без решения по финансированию Киева

Фото: www.globallookpress.com/Thierry Monase

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предстоящий саммит Евросоюза не завершится до тех пор, пока не будет решен вопрос финансирования Украины на следующий год. Об этом она сообщила 18 декабря.

«Никто не уйдет со встречи, пока вопрос о финансировании Украины на следующий год не будет решен», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также добавила, что в повестке остается тема экспроприации (принудительного изъятия. — Прим. ред.) замороженных в Европе активов России под видом так называемого репарационного кредита Украине.

Ранее 17 декабря, Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления перед депутатами Европарламента в Брюсселе заявила, что активы России, замороженные Евросоюзом, будут заблокированы до тех пор, пока лидеры стран не примут другого решения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ЕС раскололся на два лагеря из-за споров о конфискации активов России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.38
0.95 94.15
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:59
Отмена не удалась: в Париже началась Неделя российского кино
11:47
Маскировка или знак? 3I/ATLAS изменил цвет накануне сближения с Землей
11:39
Фон дер Ляйен призвала ЕС срочно решить вопрос о финансировании Украины
11:30
Трампу через Уиткоффа передали ящик красной икры из Хабаровского края
11:20
«Зловещее» предупреждение: в Британии оценили адресованные Украине слова Путина
11:08
Мультфильм с Путиным и Моди набрал более 1,13 миллиона просмотров

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Режим чрезвычайной ситуации ввели в части Батайска после атаки дронов
ПВО России за ночь сбили 47 беспилотников над регионами страны
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026