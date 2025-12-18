Опасные симптомы: терапевт про отличия простуды от более серьезного заболевания

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Важнее всего — вовремя начать лечение.

В чем отличие простуды от опасного заболевания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Терапевт Серебрякова: обычная простуда должна проходить через пять-семь дней

Пневмония в отличие от обычной простуды начинается стремительно и требует особого внимания. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru предупредила терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова.

По ее словам, при подозрении на воспаление легких важно как можно раньше обратиться к врачу, поскольку промедление повышает риск опасных осложнений.

Эксперт пояснила, что при простуде или ОРВИ симптомы нарастают постепенно. Так, сначала возникает насморк и дискомфорт в горле, затем может появиться сухой кашель, слабость и умеренное повышение температуры — обычно до 38 градусов. Пик недомогания приходится на первые несколько дней, а в течение недели — на пятый-седьмой день — состояние, как правило, улучшается.

Пневмония же, как пояснила Серебрякова, чаще начинается резко. При этом заболевании температура нередко поднимается выше 39 градусов, кашель становится влажным и с выделением мокроты, появляются одышка и боль в груди при дыхании, выраженные признаки интоксикации.

Врач отметила, что у пожилых и ослабленных пациентов заболевание может протекать без высокой температуры. Вместо последней возникают спутанность сознания и дыхательные нарушения. Без своевременного лечения пневмония способна привести к плевриту, абсцессу легкого, дыхательной недостаточности и даже сепсису.

Ранее, писал 5-tv.ru, Роспотребнадзор опроверг данные о циркуляции мутировавшего варианта гриппа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


