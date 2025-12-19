Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00

Президент ответит на вопросы журналистов и граждан.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Президент подведет итоги 2025 года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.
Прием вопросов стартовал 4 декабря и продлится до завершения эфира. Обычно мероприятие проходит по четвергам, но в этом году из-за рабочего графика президента оно перенесено на пятницу.
Прямая линия и Большая пресс-конференция — два ежегодных формата общения Владимира Путина с гражданами и СМИ. Впервые Прямая линия состоялась в 2001 году в с 2023 года ее объединили с Большой пресс-конференцией в формат программы «Итоги года».
В декабре 2024 года на эфир длительностью четыре часа 30 минут поступило более двух миллионов вопросов. Рекордная продолжительность общения была зафиксирована в 2013 году — четыре часа 47 минут.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как обрабатывают вопросы к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: от детских просьб до острых проблем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 дек
- Четко и слаженно: последние приготовления к прямой линии с президентом
- 19 дек
- Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году длилась четыре с половиной часа
- 19 дек
- Таблички и костюмы: как журналисты привлекают внимание на прямой линии
- 19 дек
- На прямую линию с президентом аккредитовались около 600 журналистов
- 19 дек
- Песков: темы обращений россиян на прямую линию в этом году изменились
- 19 дек
- От детских просьб до острых проблем: как обрабатывают вопросы к президенту
- 19 дек
- От кол-центра до прямой трансляции: в Гостином дворе все готово к «Итогам года»
- 18 дек
- Сознательные граждане: вопросы на прямую линию с Путиным отправляют даже дети
- 17 дек
- От мостов до пенсий: о чем россияне спрашивают президента перед прямой линией
- 14 дек
- В колл-центре «Народного фронта» рассказали о подготовке к прямой линии Путина
Читайте также
93%
Нашли ошибку?