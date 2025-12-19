Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 61 0

Президент ответит на вопросы журналистов и граждан.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Президент подведет итоги 2025 года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Прием вопросов стартовал 4 декабря и продлится до завершения эфира. Обычно мероприятие проходит по четвергам, но в этом году из-за рабочего графика президента оно перенесено на пятницу.

Прямая линия и Большая пресс-конференция — два ежегодных формата общения Владимира Путина с гражданами и СМИ. Впервые Прямая линия состоялась в 2001 году в с 2023 года ее объединили с Большой пресс-конференцией в формат программы «Итоги года».

В декабре 2024 года на эфир длительностью четыре часа 30 минут поступило более двух миллионов вопросов. Рекордная продолжительность общения была зафиксирована в 2013 году — четыре часа 47 минут.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как обрабатывают вопросы к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: от детских просьб до острых проблем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
19 дек
Четко и слаженно: последние приготовления к прямой линии с президентом
19 дек
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году длилась четыре с половиной часа
19 дек
Таблички и костюмы: как журналисты привлекают внимание на прямой линии
19 дек
На прямую линию с президентом аккредитовались около 600 журналистов
19 дек
Песков: темы обращений россиян на прямую линию в этом году изменились
19 дек
От детских просьб до острых проблем: как обрабатывают вопросы к президенту
19 дек
От кол-центра до прямой трансляции: в Гостином дворе все готово к «Итогам года»
18 дек
Сознательные граждане: вопросы на прямую линию с Путиным отправляют даже дети
17 дек
От мостов до пенсий: о чем россияне спрашивают президента перед прямой линией
14 дек
В колл-центре «Народного фронта» рассказали о подготовке к прямой линии Путина
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:27
Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир
11:16
Пушков объяснил Каллас причины большего доверия России в отличие от ЕС
11:05
«Готовы к проработке»: в Петербурге продлят метро до аэропорта Пулково
11:00
«Гардемарины, вперед!» — как сейчас выглядят и чем занимаются актеры фильма
10:50
В Геленджике и Ярославле вводились ограничения на взлет и посадку самолетов
10:43
Четко и слаженно: последние приготовления к прямой линии с президентом

Сейчас читают

Силы ПВО РФ уничтожили 94 дрона украинских боевиков над регионами страны за ночь
Врач бьет тревогу: названы популярные игрушки, опасные для детей
Библейское знамение? Кроваво-красное море в Персидском заливе испугало верующих
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026