«Путин бразды правления не выпускает ни на секунду»: Песков о прямой линии

Ключевые решения остаются за президентом РФ.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Песков оценил действия Путина при подготовке к прямой линии
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, полностью контролирует ход общения и при необходимости лично вмешивается в обсуждение. Об этом сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, несмотря на участие модераторов и организационное распределение ролей, ключевые решения остаются за президентом. Песков подчеркнул, что Путин «ни на секунду не выпускает бразды правления», а если считает нужным — сразу подключается к диалогу.
При этом представитель Кремля уточнил, что в части пресс-конференции он может рекомендовать журналистов, тогда как сегмент прямой линии ведут назначенные модераторы.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выходит в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов от граждан начался 4 декабря и продолжается до завершения трансляции. Как и в прошлом году, обработкой и расшифровкой большого массива обращений занимается нейросеть GigaChat, которая помогает систематизировать вопросы, поступающие на прямую линию президента.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 дек
- Путин: отсутствие стратегических резервов должно побуждать Киев к переговорам
- 19 дек
- «Мы уже идем на запад!» — Путин про действия военных по освобождению Северска
- 19 дек
- Путин: город Красный Лиман будет взят в ближайшее время
- 19 дек
- Путин: группировка «Восток» освобождает один город за другим
- 19 дек
- Путин: Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине мирным путем
- 19 дек
- Журналист пришел на прямую линию с Путиным с табличкой «Хочу жениться»
- 19 дек
- На прямую линию с Путиным поступило уже более 2,5 млн обращений
- 19 дек
- Итоги 2025 года с Владимиром Путиным — прямая трансляция
- 19 дек
- Четко и слаженно: последние приготовления к прямой линии с президентом
- 19 дек
- Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00
Читайте также
93%
Нашли ошибку?