«Путин бразды правления не выпускает ни на секунду»: Песков о прямой линии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Ключевые решения остаются за президентом РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Песков оценил действия Путина при подготовке к прямой линии

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, полностью контролирует ход общения и при необходимости лично вмешивается в обсуждение. Об этом сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, несмотря на участие модераторов и организационное распределение ролей, ключевые решения остаются за президентом. Песков подчеркнул, что Путин «ни на секунду не выпускает бразды правления», а если считает нужным — сразу подключается к диалогу.

При этом представитель Кремля уточнил, что в части пресс-конференции он может рекомендовать журналистов, тогда как сегмент прямой линии ведут назначенные модераторы.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выходит в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов от граждан начался 4 декабря и продолжается до завершения трансляции. Как и в прошлом году, обработкой и расшифровкой большого массива обращений занимается нейросеть GigaChat, которая помогает систематизировать вопросы, поступающие на прямую линию президента.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
