«Пока морщинка всего одна»: Шаляпин о том, почему не отказывает фанатам в селфи

Шаляпин не отказывает фанатам в сэлфи пока еще молодой

Певец Прохор Шаляпин не отказывает фанатам в селфи. Об этом на съемках новогоднего проекта «VK под Шубой 4» он рассказал 5-tv.ru.

Артист признался, что старается не привлекать к себе излишнего внимания.

«Толпа за мной не бегает, я стараюсь шифроваться, так чтобы не привлекать внимание», — поделился Шаляпин.

Однако, если его все же узнают, экс-участник «Фабрики звезд» всегда готов к общению.

«Я, конечно, фотографируюсь со всеми, потому что у меня всегда мысль в голове: „Прохор, молодость тоже уйдет, буду когда-то сморщенный, поэтому фотографируйся, пока еще только одна морщинка“, — с присущим ему юмором объяснил певец свою доступность для фанатов. — Поэтому я никогда никому не отказываю, стараюсь пройти незаметно. Мне приятно, что не к каждому подойдут еще».

Прохор Шаляпин, которого на съемках того же проекта уже называли любимцем женской аудитории, привык идти своим путем. Ранее он посоветовал брать с себя пример, напомнив, что добился всего сам, выбравшись «из низов».

Не боится артист и громких заявлений. В одном из интервью он категорично заявил, что не хочет вообще общаться с Филиппом Киркоровым никогда в жизни, объяснив прошлые публичные контакты с коллегой исключительно профессиональной необходимостью.

А еще Шаляпин — сторонник классического музыкального воспитания. Он уже предлагал добавить в школьную программу больше народной музыки — «доброй, все объединяющей».

