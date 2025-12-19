Путин: мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья не будет продлен
Его действие продолжится до конца года.
Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru
Мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья продлевать не будут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии.
«Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии, в коронавирусную инфекцию принималось», — сказал он.
Российский лидер отметил, что этот мораторий действует до конца года. Путин уточнил, что просит правительство не продлевать эту меру.
«Прошу правительство это прекратить. В целом нужно, безусловно, наладить системную работу, связанную с выполнением застройщиками своих обязательств», — сказал президент РФ
Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
