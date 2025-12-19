«Конкретную назвать сложно»: Путин посоветовал, как выбрать книгу

Путин: книга должна формировать мировоззрение

Книга должна формировать мировоззрение. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мировая литература, российская литература, классика, современная литература много дают предметов обсуждения и очень полезных книг. Самое главное, чтобы книга формировала мировоззрение. Вот что. Ну, а конкретную книжку мне назвать сложно», — сказал глава государства в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Президент с сожалением констатировал, что сокращение чтения книг наблюдается во всем мире.

«Мы когда-то гордились тем, что СССР является самой читающей страной в мире, так говорили об этом. Но и сейчас тоже у нас много читают. Но, к сожалению, как повторяю, во всем мире количество читающей публики сокращается», — отметил Путин.

Он объяснил, что эта проблема может быть решена, если родители начнут уделять вопросу чтения больше внимания. Главная задача — выдержать конкуренцию современным средствам коммуникации — планшетам и всем прочим.

«Нужно ярко, красиво, интересно и доступно доводить до детей ценность книги», — подчеркнул глава государства.

Президент признал, что это непростая задача. В ее решении поможет творческий подход.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.