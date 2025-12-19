Путин рассказал, как относится к передачам про украинский кризис на российском ТВ

Путину согласился, что передачи про Украину надоели

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что передачи про Украину надоели. Об этом заявил российский лидер во время прямой линии 2025.

В одном из текстовых обращений граждан было замечание, что передачи про украинский кризис надоели. Вместо них россияне предложили освещать и решать свои проблемы.

Президент согласился с тем, что с такими программами пора заканчивать. Однако отметил, что власти РФ стараются обращать внимание на внутренние вопросы страны и рассказывать о них в СМИ.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

