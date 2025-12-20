Умер многократный лауреат «Песни года» и актер сериала «Ищейка» Николай Денисов

Заслуженный артист России, актер, поэт и драматург Николай Денисов скончался в ночь на 20 декабря. Об этом рассказали его близкие в соцсети.

Ему было 80 лет. Смерть артиста стала полной неожиданностью для его окружения. Режиссер Павел Тихомиров, много лет работавший и друживший с артистом, сообщил aif.ru, что тот не жаловался на самочувствие, оставался активным и строил творческие планы. Он подчеркнул, что они тесно общались и сотрудничали в театре.

По словам Тихомирова, окончательное решение о месте похорон не принято, однако, вероятнее всего, Денисова предадут земле на Донском кладбище. Режиссер пояснил, что именно там покоятся отец артиста и его жена, актриса Елена Рубина, и потому данный вариант выглядит наиболее логичным.

Творческий путь Денисова

Николай Денисов был хорошо знаком широкому зрителю по ролям в популярных телевизионных проектах и сериалах, среди которых «Рок-н-ролл под Кремлем», «Деньги», «Без правил», «Улицы разбитых фонарей», «Глухарь» и «Убойная сила».

При этом его вклад в культуру не ограничивался актерской профессией. Денисов был востребованным поэтом-песенником и драматургом, автором множества эстрадных хитов.

Особое место в его творческой биографии занимало сотрудничество с певцом Валерием Леонтьевым — многие известные песни артиста были написаны именно Денисовым. Его произведения также исполняли певицы Эдита Пьеха, народная артистка СССР Людмила Гурченко, музыкант Михаил Боярский, народная артистка России Лариса Долина, народный артист России Максим Аверин и другие звезды.

В разные годы он активно работал с композиторами Владимиром Евзеровым и Лорой Квинт, с которыми создал свои самые известные песни и мюзиклы, в числе которых «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик», «Джельсомино», «Шерлок Холмс и королева Богемии» и «Я — Эдмон Дантес».

Денисов отметил 80-летие 1 октября 2025 года. Даже после юбилея он продолжал активно работать и не собирался завершать творческий путь.

