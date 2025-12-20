Число пострадавших растет: раскрыты подробности взрыва в Подмосковье, при котором погиб подросток

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 127 0

Инцидент произошел в химкинском микрорайоне Сходня.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При взрыве в Подмосковье ранены женщина и подросток

При взрыве неустановленного предмета в Подмосковье, в результате которого погиб подросток, также пострадала женщина и еще один несовершеннолетний. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в химкинском микрорайоне Сходня по адресу: Банный переулок, рядом с домом № 1.

В числе пострадавших три человека, в том числе погибший несовершеннолетний. Также ранения разной степени тяжести получила женщина 1974 года рождения и 15-летний подросток.

Последний был госпитализирован в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля с осколочными ранами лица и плечевой артерии. Женщину доставили в Химкинскую областную больницу с минно-взрывной травмой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим чрезвычайной ситуации ввели в части Батайска в Ростовской области после атаки дронов. Ранения различной степени тяжести получили семь человек, одному из пострадавших спасти жизнь медикам не удалось. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего восстановления всем раненым, находящимся под наблюдением врачей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:15
Умер многократный лауреат «Песни года» и актер сериала «Ищейка» Николай Денисов
20:54
«Вселяет надежду»: владелец пекарни «Машенька» рассказал о подарке от Путина
20:40
Число пострадавших растет: раскрыты подробности взрыва в Подмосковье, при котором погиб подросток
20:20
Путин отправил ответный подарок владельцу пекарни «Машенька»
20:15
Подросток погиб при взрыве неустановленного предмета в Подмосковье
19:50
Теперь в строю: рэпер MACAN принял военную присягу — его девушка снимала все на видео

Сейчас читают

Путин попробовал присланную ему в подарок выпечку из пекарни «Машенька»
Родиться «нечистым»: кто такие далиты и почему в Индии до сих пор есть низшая каста
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Самая длинная ночь года: что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026