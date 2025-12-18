Режим чрезвычайной ситуации ввели в части Батайска после атаки дронов

Ранения различной степени тяжести получили семь человек, есть погибший.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В ночь на четверг Батайск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате взрыва в жилом секторе пострадали мирные жители, один человек скончался в больнице. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в Telegram-канал.
По его словам, ранения различной степени тяжести получили семь человек, одному из пострадавших спасти жизнь медикам не удалось. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего восстановления всем раненым, находящимся под наблюдением врачей.
Сразу после поступления информации на место происшествия выехали все экстренные службы. Возгорание было оперативно ликвидировано, территория продолжает обследоваться. С 00:30 по московскому времени на ограниченной территории Батайска введен режим чрезвычайной ситуации. На месте развернут оперативный штаб, в работе задействованы спасатели, полиция, медики и коммунальные службы.
Ночью состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты МЧС, полиции, управления ЖКХ и МБУ «Защита» проводят обход поврежденных домов, фиксируют разрушения и проверяют состояние инженерных сетей. В администрации города организован прием жителей пострадавших домов, где можно получить информацию о порядке оформления выплат и мерах поддержки.
