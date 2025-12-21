Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Уиткоффом и Кушнером в США

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Спецпосланник президента РФ проводит выходные в Майами на встречах по украинскому урегулированию.

Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом и Кушнером в США

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером конструктивными. Он прибыл в Майами в субботу и сразу из аэропорта отправился на встречу, которая прошла в гольф-клубе.

«Дискуссии проходят конструктивно», — заявил Дмитриев, отвечая на вопросы российских журналистов.

Представитель РФ на переговорах по украинскому урегулированию проведет в Майами выходные. Прежде стало известно, что там же будут находиться члены делегации киевского режима во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым — они рассчитывают на диалог с американцами.

Однако о вероятности трехсторонней встречи официально не сообщалось. Сначала Вашингтон обсудит повестку с Киевом, а затем отдельно с Москвой. Госсекретарь США Марко Рубио в контексте данных переговоров подчеркивал, что надеется на завершение процесса в этом месяце. Он также допускал, что и сам приедет во Флориду и вольется в переговоры.

Ранее, писал 5-tv.ru, Кирилл Дмитриев прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о «разделе Европы». Министр ранее обрушился с критикой на спецпредставителя президента РФ и предпринимателя Илона Маска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:33
«Она просто спит»: британцы пронесли тело мертвой бабушки на борт самолета
2:29
Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Уиткоффом и Кушнером в США
1:51
Илон Маск побил свой же рекорд: его состояние превысило $700 миллиардов
1:22
Бывший лидер Солнцевской ОПГ мог погибнуть в перевернувшейся лодке в Подмосковье
0:21
Криминалисты работают на месте взрыва в Химках, где погиб ребенок
23:51
Умер заслуженный деятель искусств РФ, композитор Геннадий Белов

Сейчас читают

Очевидцы рассказали о сильном хлопке на месте трагического инцидента в Подмосковье
Родиться «нечистым»: кто такие далиты и почему в Индии до сих пор есть низшая каста
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Самая длинная ночь года: что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026