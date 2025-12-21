Собянин рассказал об успехах москвичей на детском чемпионате «Мастерята»

Айшат Татаева
Больше всех наград получила команда Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара, которая показала лучшие результаты в 13 компетенциях.

Как прошел детский чемпионат «Мастерята»

В Москве завершился VIII сезон детского чемпионата профессионального мастерства «Мастерята». Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«В этом году в чемпионате участвовали свыше 13 тысяч школьников. Финал собрал около трех тысяч ребят из 456 московских школ и центров допобразования — они соревновались по 55 профессиональным направлениям», — отметил Мэр Москвы.

Золотые медали завоевали 247 команд, серебряные — 251 команда, а бронзовые — 254 команды. Больше всех наград получили ребята из Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара, которые показали лучшие результаты в 13 компетенциях. Среди них — инженерный дизайн с использованием систем автоматизированного проектирования, графический дизайн и поварское дело.

Состязания проходили на площадках 23 столичных колледжей. За ходом чемпионата следили более 400 экспертов: преподаватели, мастера производственного обучения и представители компаний-работодателей. Перед финалом они провели для школьников около 1,4 тысячи часов мастер-классов и вебинаров.

Проект проводится с 2018 года и за это время стал одним из крупнейших чемпионатов по ранней профориентации школьников. «Мастерята» помогают детям открыть свои способности и сделать первые шаги в будущей профессии.

