Разработчик видеоигр Винс Зампелла погиб в автомобильной аварии

|
Анастасия Антоненко
Ранее он возглавлял компанию Infinity Ward, известную созданием успешной франшизы Call of Duty.

Фото: legion-media.com/Corine Solberg/Sipa USA

Основатель студии Respawn Entertainment, разработчик видеоигр, создавший серию «Call of Duty», Винс Зампелла погиб в автомобильной аварии в горах Сан-Габриэль в Лос-Анджелесе. Об этом стало известно телеканалу NBC Los Angeles (NBC4 Investigates).

По данным Калифорнийского дорожного патруля, автомобиль, который направлялся в южном направлении, съехал с дороги, врезался в бетонное ограждение и загорелся.

Зампелла оказался в заблокированной машине. Разработчик погиб (вероятно, он был водителем, сообщает источник) на месте, а его пассажир скончался в больнице.

Подробности о причинах, заставивших автомобиль съехать с дороги, пока не разглашаются.

Винс Зампелла ранее возглавлял компанию Infinity Ward, известную созданием успешной франшизы Call of Duty. В 2010 году он стал сооснователем игровой студии Respawn Entertainment, создавшей в том числе видеоигры Titanfall, а также Star Wars Jedi: Fallen Order. В последнее время Зампелла руководил разработкой игр серии Battlefield.

