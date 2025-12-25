Путин: нельзя допустить, чтобы в РФ были интеллектуальные элиты и люди-автоматы

Нельзя допустить ситуации, при которой интеллектуальные элиты и люди в РФ будут уметь только нажимать на кнопки вместо того, чтобы думать. Об этом в ходе заседания Государственного Совета сообщил президент России Владимир Путин.

«Нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать, это очень важная задача для системы образования», — подчеркнул глава государства.

В четверг, 25 декабря, в ходе заседания Госсовета Путин сообщил, что искусственный интеллект (ИИ) начнет заменять работников начальных ступеней, в том числе творческих и интеллектуальных. При этом использование ИИ в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, но и создавать новые рабочие места.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году. Также российский лидер поздравил Государственный Совет с 25-летием со дня его образования.

