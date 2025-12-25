«Мамы больше нет»: Юлия Меньшова о смерти Веры Алентовой

Четыре года назад телеведущая похоронила отца, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дочь Веры Алентовой, актриса Юлия Меньшова, прокомментировала смерть матери
Дочь народной артистки России Веры Алентовой, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, вышла на связь после новости о смерти матери.
«Мамы больше нет. Теперь они — вместе», — написала Меньшова в Telegram-канале.
Юлия Меньшова — дочь актрисы Веры Алентовой и народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. Отца телеведущая похоронила четыре года назад. Он умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.
Вера Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.
Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.
Артистка родилась 21 февраля 1942 года в Архангельской области. За свою творческую деятельность она снялась в десятках картин, включая оскароносный фильм ее супруга Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина принесла ее всесоюзную и мировую славу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 25 дек
- «Останется в памяти»: Татьяна Голикова выразила соболезнования родным Веры Алентовой
- 25 дек
- Вера Алентова должна была выступить в Театре имени Пушкина 25 декабря
- 25 дек
- Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
- 25 дек
- «Не позволяла себе халтурить»: Дарья Повереннова поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой
- 25 дек
- Лучшие роли Веры Алентовой: наследие актрисы, ставшей символом советского кино
- 25 дек
- Выносят на носилках с похорон: опубликовано последнее видео с Верой Алентовой
- 25 дек
- «Срочно меняем планы»: Сергей Ланбамин назвал трагедией смерть Веры Алентовой
- 25 дек
- Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
- 25 дек
- «Хорошая актриса»: Андрей Ургант поделился воспоминаниями о Вере Алентовой
- 25 дек
- «Очень жаль»: Олег Басилашвили высказался о смерти Веры Алентовой
Читайте также
93%
Нашли ошибку?