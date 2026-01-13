В Москве открыли наследственное дело Веры Алентовой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 560 0

Легендарная актриса ушла из жизни в конце прошлого года.

Что случилось с Верой Алентовой

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Тема:
Вера Алентова

В Москве официально открыто наследственное дело после смерти советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки РФ Веры Алентовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно имеющимся данным, ведением всех нотариальных процедур, связанных с имуществом и правами покойной кинозвезды, занимается столичный нотариус.

Теперь специалистам предстоит определить круг наследников и объем активов, оставшихся после кончины актрисы.

Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года. На момент смерти ей было 83 года. Народной артистке стало плохо в здании Театра имени Владимира Маяковского, где проходила церемония прощания с ее коллегой — народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Несмотря на экстренную госпитализацию, врачи не смогли спасти жизнь актрисы.

Вера Алентова родилась в 1942 году в Котласе, окончила Школу-студию МХАТ и несколько десятков лет служила в Театре имени Пушкина. Всенародную любовь ей принесла роль в оскароносной ленте «Москва слезам не верит». Также она снималась в фильмах «Ширли-мырли», «Завтра была война» и многих других.

С 1969 года Вера Алентова была замужем за режиссером и актером, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым. Их брак продлился до его смерти в 2021 году, несмотря на временную разлуку в 1970-х годах. У пары есть дочь — телеведущая и актриса Юлия Меньшова, а также у них осталось двое внуков — Андрей и Таисия.

Тема:
Вера Алентова
