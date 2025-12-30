«Мама готовила меня к своему уходу»: Меньшова о последних годах жизни Алентовой

Вера Алентова готовила дочь к своему уходу

Телеведущая Юлия Меньшова, прощаясь с Верой Алентовой, призналась, что мать заранее готовила ее к неизбежному уходу.

«Мы с мамой в последние годы часто обсуждали неизбежное. Она говорила: „Значит, когда я уйду, имей в виду: вот это лежит здесь, это — вот тут. Не забудь“. Я отвечала: „Ага“, — и мы продолжали разговор. Она давала мне эти указания, а я думала: может, этого никогда и не случится. Но, увы, понятно, что такое обязательно случится. И, к сожалению, всегда внезапно», — отметила Меньшова.

Юлия рассказала, что 25 декабря Вера Валентиновна чувствовала себя хорошо и отправилась в Театр имени Маяковского, где прощались с Анатолием Лобоцким. Алентова приехала на такси, которое ей заказала дочь. Увидев у входа журналистов, актриса, несмотря на то что в последнее время ей было сложно подниматься по лестнице, быстро прошла по ступенькам мимо операторов.

По словам Юлии, один из самых сильных страхов Веры Валентиновны был связан с тем, чтобы стать для близких обузой. Она мечтала уйти быстро и без мучений.

«Как птичка», — добавила Юлия.

Символ стойкости

На церемонии, прошедшей 29 декабря, коллеги называли Алентову «камертоном театра» и звездой, чей талант признавали далеко за пределами СССР. Для миллионов женщин ее Катя Тихомирова из «Москвы слезам не верит» стала символом стойкости, а сама картина — всемирным событием, отмеченным «Оскаром».

На сцене Театра имени Пушкина, которому Вера Валентиновна отдала 60 лет, стоял белый гроб, утопающий в цветах. В зале рядом находились самые близкие: единственная дочь Юлия Меньшова — вместе с детьми и супругом. Наследница Веры Алентовой и Владимира Меньшова заметно похудела и говорила о том, что в их семье тему ухода никогда не превращали в запретную.

«Смерть — это часть жизни», — призналась Юлия.

Главный режиссер Театра имени Пушкина Евгений Писарев подчеркнул, что Алентова была артисткой не только по званию, но и по природе своей.

«Вера Валентиновна была артисткой не только по статусу, но и по своей сути», — отметил главный режиссер театра имени Пушкина Евгений Писарев.

Как отметил мастер, героини Веры Валентиновны — сильные, гордые и волевые. Но в то же время ранимые, нежные… Женщины, которые умеют ждать, любить и прощать.

«И сама она была именно такой. Это невероятная потеря и огромное горе», — добавил Писарев.

Никогда не просила ни у кого помощи

Режиссер Карен Шахназаров, прощаясь с Верой Валентиновной, отдельно отметил ее редкое качество — ощущение национальной идентичности, которое, по его словам, она несла и в жизни, и в созданных образах.

«Этот образ сохранит свою силу и необыкновенную привлекательность и, дай Бог, еще долгие десятилетия будет формировать мировоззрение наших сограждан. От всего сердца благодарю Вас, Вера Валентиновна. Для меня была честь знать Вас и считать своим другом. Эти годы были необыкновенными. Царствие Вам небесное. Вы навсегда останетесь в моем сердце, как и Ваш незабвенный супруг, Владимир Валентинович», — сообщил Шахназаров.

Мария Аронова призналась, что во время прощания ей казалось, будто Вера Валентиновна «смотрит» на зал. Актриса подчеркнула: при всем статусе Алентова одинаково уважительно относилась ко всем — от молодых артисток до сотрудников театра, включая охранников.

Актрисы Александра Урсуляк и Виктория Исакова добавили, что для них Алентова была не только старшей коллегой, но и настоящим педагогом.

Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов отметил, что будет помогать Юлии и ее детям — потому что сама Вера Валентиновна, как он подчеркнул, никогда не просила ни у кого помощи.

