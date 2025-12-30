«Мама готовила меня к своему уходу»: Меньшова о последних годах жизни Алентовой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 497 0

Прощание в Театре имени Пушкина превратилось в откровенный разговор о достоинстве, силе и любви к профессии.

Как прошли последние годы жизни Веры Алентовой

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Вера Алентова

Вера Алентова готовила дочь к своему уходу

Телеведущая Юлия Меньшова, прощаясь с Верой Алентовой, призналась, что мать заранее готовила ее к неизбежному уходу.

«Мы с мамой в последние годы часто обсуждали неизбежное. Она говорила: „Значит, когда я уйду, имей в виду: вот это лежит здесь, это — вот тут. Не забудь“. Я отвечала: „Ага“, — и мы продолжали разговор. Она давала мне эти указания, а я думала: может, этого никогда и не случится. Но, увы, понятно, что такое обязательно случится. И, к сожалению, всегда внезапно», — отметила Меньшова.

Юлия рассказала, что 25 декабря Вера Валентиновна чувствовала себя хорошо и отправилась в Театр имени Маяковского, где прощались с Анатолием Лобоцким. Алентова приехала на такси, которое ей заказала дочь. Увидев у входа журналистов, актриса, несмотря на то что в последнее время ей было сложно подниматься по лестнице, быстро прошла по ступенькам мимо операторов.

По словам Юлии, один из самых сильных страхов Веры Валентиновны был связан с тем, чтобы стать для близких обузой. Она мечтала уйти быстро и без мучений.

«Как птичка», — добавила Юлия.

Символ стойкости

На церемонии, прошедшей 29 декабря, коллеги называли Алентову «камертоном театра» и звездой, чей талант признавали далеко за пределами СССР. Для миллионов женщин ее Катя Тихомирова из «Москвы слезам не верит» стала символом стойкости, а сама картина — всемирным событием, отмеченным «Оскаром».

На сцене Театра имени Пушкина, которому Вера Валентиновна отдала 60 лет, стоял белый гроб, утопающий в цветах. В зале рядом находились самые близкие: единственная дочь Юлия Меньшова — вместе с детьми и супругом. Наследница Веры Алентовой и Владимира Меньшова заметно похудела и говорила о том, что в их семье тему ухода никогда не превращали в запретную.

«Смерть — это часть жизни», — призналась Юлия.

Главный режиссер Театра имени Пушкина Евгений Писарев подчеркнул, что Алентова была артисткой не только по званию, но и по природе своей.

«Вера Валентиновна была артисткой не только по статусу, но и по своей сути», — отметил главный режиссер театра имени Пушкина Евгений Писарев.

Как отметил мастер, героини Веры Валентиновны — сильные, гордые и волевые. Но в то же время ранимые, нежные… Женщины, которые умеют ждать, любить и прощать.

«И сама она была именно такой. Это невероятная потеря и огромное горе», — добавил Писарев.

Никогда не просила ни у кого помощи

Режиссер Карен Шахназаров, прощаясь с Верой Валентиновной, отдельно отметил ее редкое качество — ощущение национальной идентичности, которое, по его словам, она несла и в жизни, и в созданных образах.

«Этот образ сохранит свою силу и необыкновенную привлекательность и, дай Бог, еще долгие десятилетия будет формировать мировоззрение наших сограждан. От всего сердца благодарю Вас, Вера Валентиновна. Для меня была честь знать Вас и считать своим другом. Эти годы были необыкновенными. Царствие Вам небесное. Вы навсегда останетесь в моем сердце, как и Ваш незабвенный супруг, Владимир Валентинович», — сообщил Шахназаров.

Мария Аронова призналась, что во время прощания ей казалось, будто Вера Валентиновна «смотрит» на зал. Актриса подчеркнула: при всем статусе Алентова одинаково уважительно относилась ко всем — от молодых артисток до сотрудников театра, включая охранников.

Актрисы Александра Урсуляк и Виктория Исакова добавили, что для них Алентова была не только старшей коллегой, но и настоящим педагогом.

Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов отметил, что будет помогать Юлии и ее детям — потому что сама Вера Валентиновна, как он подчеркнул, никогда не просила ни у кого помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Вера Алентова
30 дек
Ее любили все: каким человеком была Вера Алентова
29 дек
Стойкая до конца: какой коллеги и поклонники запомнили Веру Алентову
29 дек
Море цветов и траурные венки: прощание с Верой Алентовой, теперь она рядом с мужем
29 дек
«Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой
29 дек
Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Владимиром Меньшовым
29 дек
Под аплодисменты дочери и поклонников: в Москве простились с Верой Алентовой
29 дек
«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
29 дек
«На сцене всегда оставалась ребенком»: Александр Арсентьев о таланте Алентовой
29 дек
«Верочка родилась рядом с театром»: Александр Панкратов-Черный произнес речь на прощании с Алентовой
29 дек
«Была примером»: Мария Аронова об уроках Веры Алентовой
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

14:15
Избежать преждевременной смерти: ученые установили норму часов сна и спорта
14:12
Мирзиёев возмущен террористической атакой Украины на резиденцию Путина
14:07
На кофе деньги есть, а на проезд нет? Безбилетник в метро плеснул кипяток девушке в лицо
13:43
Единственный сценарий — капитуляция: значение телефонной беседы Путина и Трампа
13:42
Лурье пошла навстречу Долиной и согласилась на отсрочку по выселению
13:35
В Кремле назвали терактом попытку ВСУ атаковать резиденцию президента РФ

Сейчас читают

«Мама готовила меня к своему уходу»: Меньшова о последних годах жизни Алентовой
«Их могли забрать»: в день исчезновения Усольцевых в тайге видели два вертолета
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео