«Впервые без тебя»: Меньшова написала проникновенные слова в день рождения мамы

Мария Гоманюк
Несмотря на утрату, телеведущая все сильнее ощущает присутствие матери в своей жизни.

С чем Меньшова обратилась к Алентовой на ее день рождения

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вера Алентова

Юлия Меньшова выразила слова любви к умершей Вере Алентовой в ее день рождения

Телеведущая Юлия Меньшова опубликовала эмоциональное обращение к своей матери — народной артистке России Вере Алентовой, которой в этот день могло исполниться 84 года. Пост она выложила на странице в соцсети.

Меньшова призналась, что впервые отмечает день рождения мамы без нее. По ее словам, несмотря на утрату, она все сильнее ощущает присутствие матери в своей жизни — как доброго, нежного и элегантного ангела, который остается рядом.

«Сегодня — твой день рождения. Впервые без тебя. Но я все больше ощущаю тебя в самой себе, чувствую, что ты рядом — мой нежный, добрый, хрупкий и такой элегантный Ангел», — написала телеведущая.

Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря 2025 года в возрасте 83 лет. Актриса была одной из самых ярких звезд советского и российского кино. Широкую известность ей принесла главная роль в фильме «Москва слезам не верит».

Прощание с артисткой прошло в Московском драматическом театре имени Пушкина, где она служила более шести десятилетий. Похоронили Веру Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с супругом — народным артистом РСФСР, режиссером Владимиром Меньшовым.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юлия Меньшова также публиковала пост в память о матери на сороковой день после ее кончины.

Вера Алентова
