Море цветов и траурные венки: прощание с Верой Алентовой, теперь она рядом с мужем

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 124 0

Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Вера Алентова

Родные, близкие и поклонники принесли цветы к могиле Веры Алентовой

Народную артистку России Веру Алентову похоронили 28 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с ее супругом, народным артистом РСФСР и режиссером Владимиром Меньшовым. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Прощание с актрисой ранее состоялось в Московском драматическом театре имени Пушкина, с которым была связана ее творческая жизнь на протяжении более 60 лет. Проститься с Верой Алентовой пришли родные, коллеги, ученики и поклонники. Из здания театра актрису провожали аплодисментами, соболезнования принимала ее дочь Юлия Меньшова.

Вера Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни. Ей стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Актрису экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

Алентова родилась в актерской семье и окончила Школу-студию МХАТ. Широкую известность ей принесла роль Катерины в фильме «Москва слезам не верит», который получил премию «Оскар» и вошел в историю отечественного кино. Среди других ее работ — картины «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-Мырли».

Последней работой актрисы стали съемки в фильме «Ампир V», который вышел на экраны в 2023 году. Вера Алентова оставила заметный след в российском театре и кинематографе, а ее творчество продолжает оставаться значимой частью культурного наследия страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Вера Алентова
29 дек
«Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой
29 дек
Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Владимиром Меньшовым
29 дек
Под аплодисменты дочери и поклонников: в Москве простились с Верой Алентовой
29 дек
«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
29 дек
«На сцене всегда оставалась ребенком»: Александр Арсентьев о таланте Алентовой
29 дек
«Верочка родилась рядом с театром»: Александр Панкратов-Черный произнес речь на прощании с Алентовой
29 дек
«Была примером»: Мария Аронова об уроках Веры Алентовой
29 дек
Александр Михайлов на прощании с Верой Алентовой: «Ты несла духовную красоту»
29 дек
«Она ушла, как хотела»: Юлия Меньшова о разговорах с мамой о смерти
29 дек
«Могла остро, зло пошутить»: Виктория Исакова о чувстве юмора Веры Алентовой
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

16:33
Герасимов сообщил о взятии под контроль 334 населенных пунктов за год
16:25
Море цветов и траурные венки: прощание с Верой Алентовой, теперь она рядом с мужем
16:18
Бредовые идеи: психиатры предупредили о риске психозов при длительном общении с чат-ботами
16:11
Цифра дня: число пользователей мессенджера MAX достигло 80 миллионов
16:06
Разворошили «осиное гнездо»: как работают ВС РФ на харьковском направлении
16:01
Покрылись плесенью: недобросовестный застройщик в Ленобласти оставил несколько семей без домов

Сейчас читают

«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео