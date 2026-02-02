«Человек должен прожить именно так»: Юлия Меньшова почтила память Веры Алентовой

Юлия Меньшова почтила память своей матери Веры Алентовой

Телеведущая Юлия Меньшова почтила память своей матери — народной артистки РФ Веры Алентовой, которой не стало ровно 40 дней назад. В Telegram-канале дочь знаменитой актрисы опубликовала пост, в котором привела слова матери из ее автобиографии «Все неслучайно».

Размышления Алентова начала с цитаты австралийского писателя Алана Маршалла. Мастер пера отмечал, что, когда придет время человеку умирать, то среди живых не должно быть ни одного, «который стал бы хуже, узнав тебя».

«Мне тоже кажется, что человек должен стараться прожить жизнь именно так. И если говорить о профессии, которую я выбрала, то она мне дорога примерно тем же. Мне всегда хотелось, чтобы после спектакля из зала вышел хотя бы один человек, который стал чуточку добрее и внимательнее к окружающему его пространству», — написала Меньшова, цитируя Алентову.

В своих мемуарах актриса говорила, что прожила долгую и насыщенную жизнь. Она родила дочь, вырастила внуков, построила дом, посадила деревья и всю жизнь оставалась верна одному мужчине — режиссеру Владимиру Меньшову. Алентова подчеркивала, что благодарна судьбе за семью, творческое единение с мужем и возможность гордиться им как человеком и художником.

Также актриса признавалась, что с детства верила в простую истину, внушенную ей матерью: хороших людей в мире больше, чем плохих, а добро в итоге всегда побеждает зло. По ее словам, появление детей и внуков дало ей редкий шанс снова увидеть мир «чистыми, ясными глазами» и вспомнить себя в юности.

Вера Алентова — звезда фильма «Москва слезам не верит» и одна из самых узнаваемых актрис советского и российского кино. Она ушла из жизни 25 декабря 2025 года в возрасте 83 лет. Прощание с актрисой прошло в Театре имени Пушкина, где она служила более 60 лет. Похоронили ее на Новодевичьем кладбище рядом с супругом Владимиром Меньшовым.

