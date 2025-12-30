Ее любили все: каким человеком была Вера Алентова

Скончалась актриса Вера Алентова. Что стало причиной смерти звезды фильма «Москва слезам не верит»? Как она справлялась с потерей супруга? Что спасало народную артистку РФ после трагедии? И какой Вера Валентиновна осталась в памяти друзей и коллег? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«За кулисами она могла показать, что неважно себя чувствует после переездов. Но на сцене такого никто бы никогда не заметил», — отмечает актриса Дарья Повереннова.

Это последние кадры, на которых запечатлена актриса Вера Алентова. Она приехала в театр Маяковского на прощание со своим другом Анатолием Лобоцким. Но во время траурной церемонии ей самой стало плохо. Прямо из зала артистку забрала бригада скорой помощи.

По данным СМИ, у Веры Валентиновны произошла клиническая смерть. Врачи пытались спасти артистку, но по дороге в больницу сердце звезды кино остановилось.

«Она не могла не прийти к своему партнеру, проводить его. И вот, видно, это подействовало на нее», — говорит актер Сергей Баталов.

Несмотря на преклонный возраст, знаменитость часто выходила в свет и продолжала играть в театре. Но только самые близкие знали, каких усилий ей это стоило в последние годы, после того как актриса потеряла мужа.

Владимир Меньшов умер в июле 2021-го. Алентова очень тяжело переживала трагедию, ведь они были вместе почти 60 лет.

«Людей в основном держит долго не то, как они смотрят друг на друга, а то, как они смотрят на мир: в одну сторону или в разные. Вот мы с Владимиром Валентиновичем смотрим в одну сторону», — подчеркивала артистка в сентябре 2019 года.

«Они очень любили свою дочь, они очень любили внуков, очень любили студентов своих. У них был курс совместный с Владимиром Валентиновичем до его ухода. Потом она одна вела курс, потом к ней Юля присоединилась», — рассказывает Дарья Повереннова.

Меньшов называл Алентову своей главной музой. Правда, снял ее всего в трех своих фильмах, но зато в каких: «Ширли-Мырли», «Зависть Богов» и «Москва слезам не верит». Картины, которые с удовольствием пересматривают до сих пор.

«Алентова была очень оригинальной, эксклюзивной актрисой в нашей культуре, в нашем кинематографе. И очень ценно, что триггером в ее жизни стал фильм „Москва слезам не верит“. Возможно, потому, что она схватила определенный социальный тип, которого тогда даже еще не было, под названием бизнесвумен. Не было такого слова», — заявляет кинокритик Александр Шпагин.

Именно роль Кати Тихомировой в свое время принесла Алентовой настоящую славу. Картина удостоилась множества наград, в том числе и премии «Оскар».

«Она очень любила работать, очень любила свою работу, очень любила зрителя и относилась к нему с большим уважением. Она была предана театру Пушкина, проработав там 60 лет», — отмечает Повереннова.

«Творческого человека характеризует как раз то, что он делает. Через все это проступает личность», — говорила Алентова в сентябре 2019 года.

Последней ролью артистки стала Хелена Рубинштейн — основательница «империи красоты». Яркая, смелая, в меру эксцентричная. Ею восхищались миллионы.

Точно такой же, по воспоминаниям друзей и коллег, была и сама Алентова. Великая женщина и неподражаемая актриса, которой всем будет не хватать.