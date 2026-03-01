Трогательный привет из прошлого: что Вера Алентова подарила семье перед уходом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Трагическая случайность превратила обычные праздничные свертки в бесценную память о великой актрисе.

Как Вера Алентова попрощалась с близкими перед уходом

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Тема:
Вера Алентова

Юлия Меньшова рассказала о прощальном новогоднем подарке Веры Алентовой

Телеведущая Юлия Меньшова поделилась воспоминаниями о последнем новогоднем жесте своей матери, народной артистки России Веры Алентовой, которая подготовила подарки близким незадолго до своей смерти.

Знаменитая артистка успела заранее собрать праздничные пакеты для всех членов семьи и подписать их именами дочери Юлии, зятя Андрея и внучки Таисии. Обнаружив эти свертки на столе в пустой квартире матери, телеведущая испытала шок, так как эта находка с невероятной силой подчеркнула невосполнимость потери и глубину материнской заботы.

Несмотря на тяжесть ситуации, семья приняла решение соблюсти семейную традицию и не оставлять подарки нераспечатанными. Родственники положили пакеты под елку и вскрыли их в новогоднюю ночь, как того хотела бы актриса. Юлия Меньшова назвала это событие настоящим чудом, отметив, что в тот момент она почувствовала светлый «привет» от мамы.

По словам ведущей, такая невероятная предусмотрительность Веры Алентовой стала для нее символом вечной любви, которая смогла пробиться к самым дорогим людям даже после завершения земного пути артистки.

«Это было какое-то чудо», — отметила Меньшова в своей программе.

Тема:
Вера Алентова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

