Трогательный привет из прошлого: что Вера Алентова подарила семье перед уходом
Трагическая случайность превратила обычные праздничные свертки в бесценную память о великой актрисе.
Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey
Юлия Меньшова рассказала о прощальном новогоднем подарке Веры Алентовой
Телеведущая Юлия Меньшова поделилась воспоминаниями о последнем новогоднем жесте своей матери, народной артистки России Веры Алентовой, которая подготовила подарки близким незадолго до своей смерти.
Знаменитая артистка успела заранее собрать праздничные пакеты для всех членов семьи и подписать их именами дочери Юлии, зятя Андрея и внучки Таисии. Обнаружив эти свертки на столе в пустой квартире матери, телеведущая испытала шок, так как эта находка с невероятной силой подчеркнула невосполнимость потери и глубину материнской заботы.
Несмотря на тяжесть ситуации, семья приняла решение соблюсти семейную традицию и не оставлять подарки нераспечатанными. Родственники положили пакеты под елку и вскрыли их в новогоднюю ночь, как того хотела бы актриса. Юлия Меньшова назвала это событие настоящим чудом, отметив, что в тот момент она почувствовала светлый «привет» от мамы.
По словам ведущей, такая невероятная предусмотрительность Веры Алентовой стала для нее символом вечной любви, которая смогла пробиться к самым дорогим людям даже после завершения земного пути артистки.
«Это было какое-то чудо», — отметила Меньшова в своей программе.
