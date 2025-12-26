Будущая космонавтка: Владимир Путин позвонил Варваре Смахтиной, чье желание исполнил

Девочка мечтает покорить космос.

Владимир Путин позвонил Варваре Смахтиной, чье желание исполнил

Сегодня свое первое интервью дала девочка, которую, возможно, уже через полтора десятка лет мы увидим в составе очередной экспедиции в космос. Это 10-летняя Варвара Смахтина.

Она отправила свое письмо на елку желаний. Рассказала, что увлекается математикой, физикой и медициной. И мечтает стать космонавтом.

Мечты начал исполнять президент. Варя ходила в Большой театр на самое новогоднее представление — Щелкунчик.

«Почти все. Мне понравилось… Я говорила с космонавтами. Скоро будет еще один сигнал, когда будет слышно космонавтов через спутники», — поделилась Варвара.

«Здорово. Видишь, ты в курсе всех этих вопросов. Насколько я вот вижу, ты зачислена в кружок, математический кружок Мехмата МГУ. Ты уже там побывала, общалась с какими-то преподавателями, математиками?» — спросил президент.

«У нас вообще Малый мехмат, это задачи нестандартного решения», — ответила девочка.

«Классно! Видишь как здоров. Я уверен точно совершенно что это тебе будет помогать в твоей будущей жизни, в работе», — отметил Владимир Путин.

«Вам огромное спасибо за то, что вы не только исполняете детские мечты, но зажигаете звезды в глазах и веру в сердце. И мы хотим вам все вместе пожелать, чтобы ваша самая главная мечта обязательно сбылась в 2026 году», — добавила мама Вари.

«Спасибо большое», — ответил президент.

А уже потом главный подарок. Поездка в Звездный городок, большая экскурсия, и конечно беседа с настоящими покорителями космоса.

