В России представили обновленную 1000-рублевую банкноту

Эфирная новость 56 0

Купюра посвящена Поволжью.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обновленную 1000-рублевую банкноту представил Банк России. Ее дизайн определяли в ходе онлайн-голосования.

Итак, на лицевой стороне купюры — Никольская башня Нижегородского кремля. А на обороте собраны знаковые образы всего Поволжья. Это Саратовский автомост, один из самых длинных в Европе. А также Дворец земледельцев в Казани. Центральным элементом стал теплоход на подводных крыльях «Метеор» на фоне Волги.

А еще у обновленной банкноты усиленный защитный комплекс.

Ранее 5-tv.ru писал, что купюра, зеленая свеча и ванная с монетами в Новый год помогут привлечь финансовое благополучие.

Самый простой ритуал для привлечения денег в новогоднюю ночь требует лишь наличие новой или просто аккуратной банкноты, отметила шаманка. Ее необходимо спрятать под скатерть, а утром перенести в кошелек. Оттуда купюру нельзя вынимать весь следующий год. Если кошелек будет новый, то еще лучше. Это обновит вашу финансовую энергию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Возможность обрести близкого: астропрогноз для всех знаков зодиака на янв...

Последние новости

20:41
Умер фронтмен рок-группы Popeda Пате Мустаярви
20:19
Сняли без разрешения: московская семья нашла свое фото в новости о проститутках
20:00
Возможность обрести близкого: астропрогноз для всех знаков зодиака на январь 2026
19:43
У кого просить? Режим Зеленского ищет деньги на проведение выборов
19:29
Собянин открыл московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
19:16
В России представили обновленную 1000-рублевую банкноту

Сейчас читают

«Приболела, кашляет»: отец Блиновской о самочувствии дочери в колонии
Найден «почти без головы»: маньяк зверски убил молодую пару
В Иркутской области двухлетний мальчик поджег матрас зажигалкой и погиб
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео