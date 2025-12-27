Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам МЧС с поздравлением в День спасателя. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Российский лидер указал на ключевую роль ведомства в обеспечении безопасности граждан и поблагодарил спасателей за мужество и профессионализм.

«Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную внештатную ситуацию», — сказал он.

Отдельные слова признательности от президента РФ прозвучали в адрес ветеранов МЧС и других ведомств, стоявших у истоков формирования спасательной службы и заложивших ее традиции.

К тому же Путин обратил внимание на то, что техническая оснащенность и уровень подготовки сотрудников МЧС постепенно растут, тогда как само ведомство приобрело уникальный опыт и высокий международный авторитет за годы работы.

По словам президента, по ряду направлений российское МЧС считается одним из самых эффективных спасательных ведомств в мире в настоящее время.

Помимо этого, глава государства добавил, что за это время спасатели провели свыше 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций за пределами страны. При этом приоритетом для них остается защита жизни и безопасности россиян.

«За эти 35 лет количество спасенных вами жизней без преувеличения исчисляется сотнями тысяч», — уточнил Путин.

Президент РФ напомнил, что сотрудники МЧС первыми оказываются там, где необходимы решительность и смелость. Они приходят на помощь тем, кто оказывается под завалами разрушенных зданий, в кротчайшие сроки прибывают на места тяжелых дорожно-транспортных происшествий, в горы и шахты, в зоны паводков и труднодоступные районы.

Также Путин отметил, что ведомство располагает современной техникой, внедряет программы с элементами искусственного интеллекта и уделяет особое внимание профилактике катастроф, применяя космический мониторинг.

Глава государства выделил работу медицинских сотрудников и психологов МЧС, компетенции которых нередко оказываются незаменимыми. Кроме того, президент РФ попросил передать слова благодарности спасателям, выполняющим сложные задачи в зоне специальной военной операции, а также на освобожденных и приграничных территориях.

Ко всему прочему глава государства заявил, что гордится бесстрашием и готовностью сотрудников МЧС рисковать собственной жизнью ради других. Он выразил уверенность, что новые поколения спасателей будут достойны этого высокого звания.

«С праздником вас, дорогие друзья! И конечно, с наступающим Новым годом! Желаю вам, вашим родным и близким здоровья и успехов!» — резюмировал глава государства.

