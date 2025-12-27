Трамп увидел шанс достичь мирной сделки на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности достижения договоренностей с главой киевского режима Владимиром Зеленским на возможной встрече во Флориде, которая, как отмечали американские СМИ, может состояться в воскресенье, 28 декабря. Об этом написал газета New York Post (NYP).

Трамп в ответ на вопрос журналистов о перспективах переговоров в резиденции Мар-а-Лаго отметил, что оценивает шансы положительно. По его словам, вероятность договоренности выглядит «достаточно хорошей».

«Что ж, я думаю, у нас хороший шанс на это», — сказал Трамп.

При этом ни Белый дом, ни сам американский лидер пока официально не подтвердили ни дату, ни место встречи. Известно лишь, что Трамп находится во Флориде с 20 декабря и до этого говорил о скорых контактах с Зеленским.

Накануне Трамп дал понять, что предложения Киева по урегулированию конфликта не будут иметь веса без его согласия. Вместе с тем он выразил уверенность, что в предстоящие выходные может пройти продуктивный диалог. Кроме того, президент США сообщил о намерении в ближайшее время провести разговор и с президентом России Владимиром Путиным.

Тем временем в Москве заявили о расхождениях в подходах. Замглавы МИД России Сергей Рябков в пятницу, 26 декабря, отметил, что украинский план урегулирования существенно отличается от тех параметров, которые обсуждаются между Москвой и Вашингтоном.

Обсуждение американского мирного плана

Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — зятя Дональда Трампа в Кремле в начале декабря. Переговоры продолжались около пяти часов, однако, позже президент РФ сообщил, что прийти к компромиссу сторонам не удалось. По его словам, Вашингтон переработал исходный план, разбив 27 пунктов на четыре отдельных пакета, каждый из которых предлагалось обсуждать поэтапно. Москва, как уточнил Путин, по ряду позиций выразила несогласие.

После этого в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. По информации западных источников, страны Европы выразили готовность предоставить Киеву гарантии безопасности, которые сопоставимы с статьей 5 устава НАТО. Взамен американская сторона, как утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск, настаивала на территориальных уступках со стороны Украины.

При этом переговорный процесс продолжился в Майами в минувшие выходные. Там спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев провел два раунда встреч с Уиткоффом и Кушнером. В Кремле сообщили, что российскому представителю рассказали о контактах США с Украиной и европейскими странами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученной информации, однако детали обсуждений раскрывать не планируется.

