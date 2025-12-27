Новогодние магнитные бури: на Солнце произошла мощнейшая за три недели вспышка

На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Кроме того, на новогодние праздники следует ожидать пиковых показателей активности Солнца. Всплеск зафиксировали в восточной части небесного тела рано утром 27 декабря, его мощность составила около 50% от порога высшего балла X, достигнув максимума в 04.50.

При этом вероятность магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно в новогоднюю ночь является низкой, несмотря на возможный рост вспышечной активности, так как активные области звезды сейчас значительного удалены от линии «Солнце — Земля».

Эксперты отметили, что вспышка 8 декабря произошла в той же области, что и 27 декабря - в начале месяца она находилась на западном краю Солнца.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Солнце произошла вспышка класса X, она длилась около пятнадцати минут.

