Киевский режим не хочет решить конфликт мирными средствами, хотя на Западе делают украинской стороне достойные предложения по разрешению кризиса, обеспечению безопасности страны и восстановлению связей с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

"На Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта. И предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины", — заявил президент.

Он отметил, что киевский режим решил развернуть широкомасштабные боевые действия, и подчеркнул, что Россия просто хочет закончить конфликт, который начался после госпереворота на Украине в 2014 году.

"И с самого начала, как я сказал, говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима из этих территорий. И никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали", — сказал глава государства.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитрова в ДНР. Военачальник подчеркнул, что освобождение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.

