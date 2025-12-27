Путин: Запад предлагает Киеву достойные условия завершения конфликта

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 18 0

Россия хочет закончить конфликт, который начался в 2014 году.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киевский режим не хочет решить конфликт мирными средствами, хотя на Западе делают украинской стороне достойные предложения по разрешению кризиса, обеспечению безопасности страны и восстановлению связей с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

"На Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта. И предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины", — заявил президент.

Он отметил, что киевский режим решил развернуть широкомасштабные боевые действия, и подчеркнул, что Россия просто хочет закончить конфликт, который начался после госпереворота на Украине в 2014 году. 

"И с самого начала, как я сказал, говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима из этих территорий. И никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали", — сказал глава государства. 

Как ранее сообщал 5-tv.ru, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитрова в ДНР. Военачальник подчеркнул, что освобождение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Месяц Земляного Быка: китайский гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

21:19
Путин: Запад предлагает Киеву достойные условия завершения конфликта
21:12
В Курской области мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ
20:53
Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом россиян
20:34
Герасимов сообщил Путину об освобождении Гуляйполя и Димитрова
20:30
Месяц Земляного Быка: китайский гороскоп на январь 2026 года
20:14
Зеленский заявил о наличии «красных линий» перед встречей с Трампом

Сейчас читают

На новом месте: эксперты объяснили, как выспаться в поездке
Не гости и не захватчики: ученый о том, каким будет первый контакт с пришельцами
Голливуд без дезодоранта: актеры, на запах которых жаловались коллеги
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео