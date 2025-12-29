Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны Медведково

В Москве полным ходом идет масштабное преобразование бывшей промышленной зоны «Медведково». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Южное и Северное Медведково — районы столицы, где рядом с жилыми кварталами и парками идет обновление бывшей промзоны площадью 163,5 гектара. Здесь уже построено более 530 тысяч квадратных метров жилья, современные школа и два детских сада, торговый и производственно-логистический комплексы, паркинги на 600 мест», — написал Собянин.

Проект, реализуемый за счет инвесторов и городского бюджета, предполагает создание на улицах Молодцова, Вилюйской, Чермянской и в Полярном проезде целого комфортного жилого района с полной социальной инфраструктурой.

Строительство ведется поэтапно. Уже в 2027 году планируется завершить и передать городу еще один детский сад, рассчитанный на 150 мест.

В планах — возведение дополнительных объектов образования, здравоохранения и спорта, что позволит обеспечить жителей новых кварталов всем необходимым для комфорта людей.

