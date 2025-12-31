Вкусно поели и выспались: Юлия Топольницкая дала напутствие на новогоднюю ночь

Юлия Топольницкая пожелала в новогоднюю ночь гармонии и хорошо отдохнуть

В праздничные дни важно наслаждаться моментом и получать удовольствие от мелочей по типу улыбок или любимой еды. Такое пожелание в новогоднюю ночь в беседе с 5-tv.ru высказала актриса театра и кино, сыгравшая главную роль в новой части зимней комедии «Елки 12».

В поздравлении с наступившим 2026 годом она отметила:

«Чтобы все ваши самые заветные желания обязательно сбылись. Чтобы вы были в гармонии… Улыбались и вкусно поели в новогоднюю ночь! Всего самого замечательного!»

В наступающий год Лошади нужно войти в хорошем самочувствии, поэтому январские праздники актриса советует использовать для восстановления режима сна. А в новогоднюю ночь Топольницкая завещала всем вкусно поесть!

