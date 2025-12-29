Посол России в КНДР Мацегора посмертно награжден орденом Мужества

Дипломат получил награду за вклад в укрепление российско-корейских отношений.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Посол России в Корейской Народной Демократической Республике (КНДР) Александр Мацегора посмертно удостоен ордена Мужества. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
Дипломат получил награду «за значительный вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, проявленное мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга».
Александр Мацегора скончался 6 декабря на 71-м году жизни. С декабря 2014 года он занимал должность посла России в КНДР и сыграл важную роль в укреплении стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном.
На следующий день после кончины Мацегоры лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России с выражением глубоких соболезнований посольству РФ в Пхеньяне. Президент Владимир Путин назвал смерть дипломата невосполнимой потерей для страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
