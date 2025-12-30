Мое восхищение: Александр Буйнов обратился к зрителям Пятого канала в Новый год

Валерия Гранкина
Валерия Гранкина Эксклюзив 14 0

Народный артист признался в пламенном чувстве зрителям петербургского телеканала, назвав его особенным!

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Певец Александр Буйнов предложил оставить негатив в прошлом году

Оставить негатив в прошлом предложил россиянам в наступающем Новом 2026 году народный артист РФ Александр Буйнов. 

В беседе с 5-tv.ru он вспомнил историю, как, оказавшись на гастролях в Северной Венеции, потерял контроль и стал соревноваться с местными жителями в силе любви к их родному городу.

«Однажды, на концерте я чуть ли не оскорбил чувств „верующих“, когда сказал, что люблю этот город больше, чем те, кто в нем живут. Но потом, конечно, исправился, и они меня поняли!» — признается артист.

Поэтому новогодние пожелания Буйнов адресовал именно для читателей 5-tv.ru и зрителей Пятого канала. По словам артиста, для него это важные слова восхищения!

«Мне приятно поздравить всех телезрителей, слушателей и смотрителей Пятого канала! И я специально еще раз проанализировал, что Пятый канал все-таки питерский, поэтому он для меня особенный! В общем, мое вам восхищение и поздравление с Новым годом! Давайте оставим негатив в прошлом, а в новом году пусть будет любовь, семья и всем нам будет счастье!» — подчеркнул Александр Буйнов.

Артист призвал стараться быть счастливыми в 2026 году, уметь любить и пожелал крепких семей!

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Александр Буйнов рассказал о напускном оптимизме и секрете семейного счастья.

