Атака беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла быть предпринята с целью воспрепятствовать переговорному процессу при участии США. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это (атака Киева на госрезиденцию президента РФ. — Прим. Ред.) делается для того, чтобы сорвать мирный процесс, инициированный (Дональдом. — Прим. Ред.) Трампом: это крайне серьезно!» — отметил политик в соцсети X (бывш. Twitter).

Политик также допустил, что к провокации могли быть причастны внешние силы, поддерживающие Киев, отметив, что структуры Евросоюза и НАТО ранее уже оказывались вовлеченными в резонансные инциденты.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что вооруженные силы Украины осуществили атаку беспилотных летательных аппаратов на резиденцию главы государства в Новгородской области. По его словам, произошедшее повлияет на переговорную позицию Москвы, однако Россия не намерена выходить из диалога.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Киева к атаке, заявив о продолжении взаимодействия с Вашингтоном в целях поиска путей урегулирования конфликта.

