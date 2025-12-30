Путину доложили о максимальных темпах наступления в зоне СВО в декабре

О плачевном положении украинских боевиков на фронте наши военные доложили в Кремле. В декабре российские подразделения вышли на максимальные темпы наступления. А всего в уходящем году было освобождено 334 населенных пункта. Только за последние сутки под наш контроль перешло село Диброво в ДНР. Оно находится недалеко от Красного Лимана и имеет большое значение для нарушения логистики противника. Верховный главнокомандующий пожелал не сбавлять темпов наступления. Другие заявления Владимира Путина — у обозревателя «Известий» Виктора Синеока.

Два дня назад Путину уже докладывали об успехах на фронте. И вот еще один большой отчет. Кремль, командующие группировками, глава Генштаба и министр рассказывают о том, что ситуация стремительно развивается по утвержденному замыслу. Другими словами — все идет по плану.

«Все идет по плану, очень динамично… В декабре мы достигли максимальных темпов за весь год», — отметил министр обороны Андрей Белоусов

Тут, конечно, есть свой эффект неожиданности. Время года — зима — обычно не располагает к наступлению.

«Противник каких-либо активных наступательных действий не предпринимает, основные усилия сосредоточил на укреплении своей обороны и пытается замедлить темпы нашего наступления», — указал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Но группировки российской армии будто пытаются друг друга обогнать в количестве взятых под контроль квадратных километров.

«Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения. Прошу продолжить выполнение задач специальной военной операции в соответствии с замыслами и планами генерального штаба», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Продолжают. За год — 334 населенных пункта перешли под контроль РФ. Войска «Южной» группировки двигаются к Славянску. Группировка «Запад» громит противника на левом берегу реки Оскол, восточнее Купянска. Участникам совещания видна актуальная карта боевых действий, которую по понятным причинам не видит камера.

«Да, конечно, завершать нужно, ликвидацию вот этой группировки, северной, мы с вами тоже обсуждали, я помню прекрасно, на левом берегу. Сколько там осталось противника?» — уточняет российский лидер.

«Остается порядка 10 батальонов... Это более 2,5 тысяч боевиков…» — отвечает генерал-полковник Сергей Кузовлев.

«Ну, тает постепенно. Совсем недавно докладывали, 3500 было», — резюмирует Путин.

«Восток» продолжает развивать наступление в Запорожской области. После освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление «Центр». Расширяя полосу безопасности.

«А какова общая протяженность линии работы по созданию этих зон безопасности?» — интересуется президент.

«По Сумской области полоса безопасности составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту. В Харьковской области полоса безопасности составляет до 15 километров в глубину и свыше 130 километров по фронту», — докладывает генерал-полковник Евгений Никифоров.

В Сумской области освобождено 18 населенных пунктов, в том числе два в декабре. И в декабре же пять населенных пунктов Харьковской области перешли под контроль российской армии.

Освобождение Северска открывает путь к Славяно-Дружковско-Краматорской агломерации. Важнейшая задача. А группировка «Днепр» уже в 15 километров от южной окраины Запорожья.

«Мы отдаем себе отчет, что противник, который прямо напротив вас находится, готовился к обороне там много лет. И знаем, какая там непростая обстановка, тем не менее вам удается решать стоящие перед группировкой задачи. Конечно, в ближайшее время необходимо продолжить наступление совместно с группировкой „Восток“ по освобождению Запорожья», — говорит Владимир Путин.

Бесспорно, это успех на поле боя, который наша армия развивает стремительно. Путин за это отдельно поблагодарил бойцов.

«Уважаемые товарищи, вы безусловно служите примером служения Отечеству, служения Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству», — заключил президент.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.