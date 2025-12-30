«Побольше оптимизма!»: звезда группы «Мираж» записала поздравление в год Лошади

Валерия Гранкина
Валерия Гранкина Эксклюзив 17 0

Наталия Гулькина решила не сказать, а пропеть новогодние слова для Пятого канала.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Побольше оптимизма пожелала россиянам Наталья Гулькина в Новом 2026 году

Предстоящий год Лошади предвещает много стараний. Российская певица Наталья Гулькина в интервью 5-tv.ru рекомендовала задержать внимание на главном — позитиве в жизни.

«Я желаю вам счастья, любви! Побольше оптимизма и хорошего настроения!» — подчеркнула она.

К произнесению великой классики всех поздравлений — Гулькина решила подойти оригинальным путем. Фраза «С Новым годом» прозвучала от артистки в виде песни!

Ранее, Наталия Гулькина рассказала о том, нужно ли помогать детям с квартирным вопросом.

