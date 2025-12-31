Таланта и мозгов: пожелания от Минаевой и Бьянки в Новом 2026 году

Валерия Гранкина
Валерия Гранкина Эксклюзив 16 0

Певицы синхронно прокричали поздравление зрителям Пятого канала!

Фото, видео: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Минаева и Бьянка пожелали в Новом году побольше денег и мозгов

Бьянка и Ксения Минаева, которая с недавних пор объединилась со звездой 00-х, поправляют всех, кто называет наступивший год — годом огненной Лошади. Певицы заявили, что 2026-й куда лучше считать годом красного Коня! Мол, наступает пора не пашущей огненной женщины, а яркого умеющего и зарабатывать мужчины!

Они также пожелали россиянам быть способными и успешными:

«Таланта и мозгов!»

Поскольку Пятый канал входит в состав холдинга МИЦ «Известия», который объединяет несколько телекомпаний, Бьянка и Минаева напели мелодию пришельцев в честь РЕН ТВ и добавили к пожеланиям для всех зрителей — больше здоровья, любви, инопланетян и денег!

5-tv.ru ранее сообщал, что за мужчина покорил сердце Бьянки.

