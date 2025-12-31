В России через СБП можно будет вносить наличные через любые банкоматы

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 45 0

Нововведение призвано снизить нагрузку на отделения банков.

Когда можно будет вносить наличные через СБП в любом банке

Фото: © РИА Новости/Александр Сухов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России скоро можно будет внести наличные через систему быстрых платежей в любом банкомате. Об этом "Известиям" сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Такие меры, как полагают специалисты, снизят нагрузку на отделения банков, а также поддержат рост безналичных расчетов. Кроме того, уточняется, что их доля к 2030 году составит 90% от всех платежей.

К тому же банки продолжат развивать собственные цифровые продукты, что приведет к повышению общей эффективности всей финансовой системы.

Также Центробанк занимается активным развитием и других продуктов, связанных с системой быстрых платежей. Много внимания специалисты уделяют использованию QR-кодов и механизмам токенизации.

«Безусловно, существует риск того, что мошенники станут более интенсивно использовать схему с токенизированными картами. Однако, по нашей информации, регулятор учитывает этот риск. Планируется внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволят банкам отличать обычные переводы от подозрительных по множеству параметров», — отметила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Кроме того, она добавила, что сейчас идет пилотное тестирование технологии персонализированного QR-кода — CPQR.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил об уверенной работе российского банковского сектора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

4:05
Превышение красоты? Какие гирлянды на авто грозят лишением прав
3:46
«Окак» и «нфт»: Brand Analytics назвала слово 2025 года в рунете
3:27
Лидеры ЕС провели телефонные переговоры после атаки ВСУ на резиденцию Путина
3:08
Экипаж судна, которое преследуют американские военные, нанес на борт флаг России
2:49
В России через СБП можно будет вносить наличные через любые банкоматы
2:30
Уходящий 2025 год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений

Сейчас читают

Между мирами и бездной: чем закончится сериал «Очень странные дела»
«Мама готовила меня к своему уходу»: Меньшова о последних годах жизни Алентовой
Он забыл родных, но они нашли его: похищенный в детстве юноша вернулся к семье спустя 21 год
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео