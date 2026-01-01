Участник московской ярмарки оказывает поддержку бойцам СВО

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Мужчина старается подключаться к общему делу каждый раз, когда появляется возможность.

Какую помощь участникам СВО оказывают ярмарки в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Участник московской ярмарки выходного дня в Северо-Восточном округе российской столицы оказывает поддержку бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили на сайте mos.ru.

Иван из Орловской области, торгующий овощами с собственного участка, называет личную помощь фронту скромной, но необходимой мерой.

По его словам, он старается подключаться к общему делу каждый раз, когда появляется возможность. Иногда это отправка урожая, иногда — денежный перевод на конкретные нужды.

«Когда есть возможность, всегда стараюсь помочь: то картошку отправлю, то денег переведу, когда собирают на что-то конкретное», — рассказал Иван.

При этом он предпочитает не акцентировать внимание на собственном вкладе и говорит, что главное — не отдельные поступки, а массовое участие. Фермер отметил, что помощь односельчан давно перестала быть разрозненной инициативой и превратилась в общее дело, в которое вовлечены десятки людей.

Поддержка бойцов в Орловской области стала частью повседневной жизни, добавил Иван. В местном Доме культуры женщины ежедневно плетут маскировочные сети и шьют антидроновые покрывала. Во многих магазинах появились так называемые «корзины добра», куда жители складывают кофе, воду, консервы и другие товары длительного хранения для военнослужащих. После сортировки и формирования гуманитарных грузов помощь отправляется в Запорожье и Донецк.

Иван убежден, что решающего значения не имеет масштаб личного участия. Гораздо важнее, по мнению мужчины, само желание не оставаться в стороне. Когда множество небольших усилий складываются вместе, возникает настоящая общенародная поддержка, основанная не на разовых порывах, а на ежедневной ответственности каждого.

На московских ярмарках выходного дня в настоящее время представлены продукты более чем из 40 регионов России. Торговые места предоставляются участникам бесплатно, а качество и свежесть продукции гарантируются поставщиками. Перед тем как попасть на прилавок, товары проходят обязательную проверку специалистами государственной ветеринарной службы Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках «Путешествия в Рождество» проходят мероприятия для семей участников СВО.

Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

