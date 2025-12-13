В рамках «Путешествия в Рождество» проходят мероприятия для семей участников СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 19 0

Москвичи и гости столицы могут отправить бойцам СВО видеопоздравления и подарки, а также принять участие в акции «Подвешенный мандарин».

Мероприятия для семей участников СВО в Москве

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тема:
Спецоперация

Множество мероприятий, направленных на поддержку участников специальной военной операции (СВО), их семей, демобилизованных бойцов, жителей новых территорий страны, а также людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходит в столице в рамках городского фестиваля «Путешествие в Рождество» и проекта «Зима в Москве». Эти инициативы сочетают праздничную атмосферу, спорт, искусство и благотворительность, помогая создать новогоднее чудо и усилить дух единства. Все мероприятия бесплатные и доступны по приглашению для целевой аудитории.

Видеопоздравления и праздничные спектакли

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Все дни фестиваля «Путешествие в Рождество», который продлится до 11 января, каждый юный посетитель мастер-классов на площадке «Кинодом» имеет возможность записать видеопоздравление с теплыми пожеланиями для участников СВО. Это поможет создать атмосферу поддержки и благодарности. Создать яркое запоминающееся видеосообщение героям можно в конце каждого занятия в будни с 15:00 до 18:45, в выходные и праздники с 12:00 до 18:45 на площадках на улицах Городецкой (владение 1), Перерве (владение 52) и на площади Славы (Волгоградский проспект, владение 119).

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Кроме того, с 27 декабря по 11 января в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» ребят из семей участников СВО ждут детские новогодние мероприятия. Они могут посмотреть постановки по мотивам самых любимых сказок, таких как «Щелкунчик» и «По щучьему велению». Рассказчиками выступят актеры театра, кино и сериалов. Более 30 часов спектаклей пройдут на 15 окружных фестивальных площадках.

Хоккейный матч и праздник для участников СВО

13 декабря на катке фестивальной площадки на Сухонской улице (владение 6, строение 1) состоится благотворительный хоккейный матч между командами «Легенды хоккея России» и «Сборная блогеров». В составе первой команды — Андрей Зубарев, Алексей Емелин, Виталий Прошкин и Максим Рыбин, а во вторую команду войдут Hockey Brothers NBSK, Slap Shot и IVHockey, а также знаменитости из мира медиа и спорта, среди которых блогер Тим Сорокин, телеведущий Тимур Соловьев и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Участники матча принесут подарки и сувениры для бойцов СВО. Кроме того, спортсмены подпишут шайбы и клюшки. Присоединиться к поздравлению и передаче открыток, сувениров и подарочных наборов для бойцов, находящихся на лечении, может каждый желающий. Организаторы направят их в профильный госпиталь столицы.

17 декабря организуют праздник в Главном военном клиническом госпитале. Бойцов СВО, проходящих лечение, ждет душевная новогодняя программа, поздравления и подарки от участников фестиваля.

Акция «Подвешенный мандарин», которая началась 5 декабря, продлится до 26 декабря на 20 московских ярмарках в разных районах города. Найти ближайшую можно на интерактивной карте проекта «Зима в Москве». Участники покупают ароматные фрукты и кладут их в специальные корзины. Собранные мандарины передают в благотворительные фонды, оказывающие поддержку ребятам в детских домах и больницах Донбасса, а также бойцам на передовой. Это прекрасная возможность для каждого проявить щедрость и создать новогоднее чудо вместе с другими горожанами.

Тема:
Спецоперация
13 дек
Российские беспилотники уничтожили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 дек
ЗРК «Стрела-10» уничтожил ударный дрон-камикадзе ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 дек
Силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над Россией за ночь
12 дек
Силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников за ночь
12 дек
РСЗО «Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 дек
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
12 дек
«Сказал и сделал»: Путин оценил работу командиров после освобождения Северска
11 дек
ВС РФ освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка
11 дек
«Во имя справедливости»: Стивен Сигал снял фильм о специальной военной операции
11 дек
«Панцирь-С» против дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:26
Глава Реутова Филипп Науменко скончался в возрасте 39 лет
19:22
В рамках «Путешествия в Рождество» проходят мероприятия для семей участников СВО
19:07
В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
19:03
Пассажир скончался на рейсе S7 из Абакана в Москву
18:53
Трамп резко усилил давление на Владимира Зеленского
18:37
«Едем в путешествие»: Марк Богатырев рассказал о новогодних традициях

Сейчас читают

Лужа, разбитое лицо и записка: вызывающее дрожь послание нашли рядом с телом звезды «Криминального чтива»
«Лечиться надо»: Бледанс посоветовала ложиться в психбольницы под конец 2025-го
Тайная жизнь Мэттью Перри: близкие актера рассказали, каким он был вне кадра
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026