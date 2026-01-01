Новогодние каникулы под влиянием космоса: когда ждать первую магнитную бурю в 2026 году
31 декабря 2025 года на солнце была зафиксирована мощная вспышка.
Первая магнитная буря в 2026 году будет в ночь со 2 на 3 января
Первая заметная магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь со 2 на 3 января и, по прогнозам ученых, достичь уровня G3, который относится к категории сильных геомагнитных возмущений. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Причиной стала мощная солнечная вспышка, зафиксированная 31 декабря 2025 года. По данным ученых, в промежутке между 16:12 и 17:11 по московскому времени на Солнце произошла вспышка класса M7.1.
«Вспышка сопровождалась выбросом массы, частично направленным в сторону Земли…» — говорится в сообщении специалистов.
Согласно предварительным прогностическим картам, пик геомагнитных возмущений ожидается около 06:00 по московскому времени 3 января, а общая вероятность магнитной бури в этот день достигает 90%.
В то же время ученые подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от солнечной активности в ближайшие дни. Если на Солнце не произойдет новых мощных вспышек, геомагнитная обстановка в период новогодних каникул, по их оценке, останется относительно спокойной.
«Глобально геомагнитный прогноз на новогодние каникулы на данный момент является достаточно комфортным», — отметили в лаборатории.
Ранее, писал 5-tv.ru, ученый предупредил о риске рекордных вспышек в 2026 году.
