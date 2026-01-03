На Земле началась первая в этом году магнитная буря

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 50 0

Текущий уровень возмущенности магнитного поля соответствует категории G1 по пятибалльной шкале, что означает слабую бурю.

Магнитные бури в январе 2026 года

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Магнитные бури

ИПГ сообщил о начале первой в 2026 году магнитной бури на Земле

Ранее спрогнозированную специалистами слабую магнитную бурю зафиксировали на Земле 2 января. Об этом сообщили агентству ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По данным ученых, текущий уровень возмущенности магнитного поля соответствует категории G1 по пятибалльной шкале, где G5 обозначает экстремально сильную бурю, а G1 — слабую.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН ранее предупреждали, что первая заметная магнитная буря в 2026 году ожидается в ночь со 2 на 3 января и может усилиться до уровня G3. Как отмечали специалисты, причиной станет выброс плазменного облака после солнечной вспышки класса М7.1, произошедшей 31 декабря.

В то же время ученые отмечали, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от солнечной активности в ближайшие дни. Если на Солнце не произойдет новых мощных вспышек, геомагнитная обстановка в период новогодних каникул останется относительно спокойной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
1 янв
Новогодние каникулы под влиянием космоса: когда ждать первую магнитную бурю в 2026 году
30 дек
«Подарок» из космоса: магнитная буря накроет Землю 31 декабря
27 дек
Новогодние возмущения на Солнце: ожидаются ли магнитные бури 31 декабря
27 дек
Новогодние магнитные бури: на Солнце произошла мощнейшая за три недели вспышка
24 дек
Число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд
23 дек
Неполноценная буря: какой будет геомагнитная активность Земли 24 декабря
22 дек
Метеозависимым приготовиться! Геомагнитный прогноз на 23 декабря
17 дек
Ученые сообщили о неожиданном ускорении солнечного ветра
10 дек
Покоя не будет? Насколько сильной ожидается магнитная буря 11 декабря
8 дек
Солнце штормит: какой будет геомагнитная активность Земли 9 декабря
-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:43
В России предложили перенять опыт СССР в борьбе с алкоголизмом
2:24
Психолог рассказала о проблемах подростков после негативного опыта на вписках
2:05
Назвавшего дату нового «всемирного потопа» арестовали
1:46
На Земле началась первая в этом году магнитная буря
1:27
Спикера парламента Чехии захотели снять с должности из-за позиции по Украине
1:08
Названа самая богатая чиновница в ЕС

Сейчас читают

Пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах ребенка планируют перевезти в Москву
Умер российский актер Андрей Хорошев
Как завершился сериал «Очень странные дела»: разбор финала и судьбы героев
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео