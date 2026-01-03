На Земле началась первая в этом году магнитная буря

ИПГ сообщил о начале первой в 2026 году магнитной бури на Земле

Ранее спрогнозированную специалистами слабую магнитную бурю зафиксировали на Земле 2 января. Об этом сообщили агентству ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По данным ученых, текущий уровень возмущенности магнитного поля соответствует категории G1 по пятибалльной шкале, где G5 обозначает экстремально сильную бурю, а G1 — слабую.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН ранее предупреждали, что первая заметная магнитная буря в 2026 году ожидается в ночь со 2 на 3 января и может усилиться до уровня G3. Как отмечали специалисты, причиной станет выброс плазменного облака после солнечной вспышки класса М7.1, произошедшей 31 декабря.

В то же время ученые отмечали, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от солнечной активности в ближайшие дни. Если на Солнце не произойдет новых мощных вспышек, геомагнитная обстановка в период новогодних каникул останется относительно спокойной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.